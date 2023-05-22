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В Бишкеке состоялся вечер поэзии "Неугасимый след выдающихся поэтов"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева состоялся вечер поэзии "Неугасимый след выдающихся поэтов", посвященный творчеству поэтов Жоомарта Боконбаева и Тенти Адышевой. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия согласно указу президента КР "О национальной традиции" за развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду материального и нематериального культурного наследия, дальнейшую популяризацию устного народного творчества заместитель главы Первомайского района Аида Рысбаева вручила награды.

Почётную грамоту акимиата получили:

- Директор Государственного института языка и культуры Айгуль Осмоновна Дюшамбиева;

- Старший преподаватель Кыргызско-турецкого университета "Манас" Райхан Исмаиловна Таштемирова.

Гостям рассказали о жизненном пути поэтов, вкладе в развитие кыргызской литературы, показаны театрализованные представления и зачитаны строки с произведений поэтов, а также показан документальный фильм "Секрет таланта" журналистки Рахат Джуманазаровой.


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URL: https://www.vb.kg/429730
Теги:
литература, Бишкек, Кыргызстан
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