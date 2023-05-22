Какие услуги предоставляет Бишкекское агентство ритуальных услуг?

МП "БАРУ" - единственное муниципальное предприятие похоронной отрасли в городе Бишкек, осуществляющее деятельность по оказанию ритуальных услуг, а также услуг, связанных с содержанием и благоустройством кладбищ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, МП "БАРУ" оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг

Гарантированный перечень услуг (христианский квадрат):

- Оформление документов, необходимых для погребения.

- Предоставление гроба и других ритуальных принадлежностей.

- Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, по назначению.

- Перевозка тела умершего на кладбище.

- Погребение.

- А также других услуг.

Услуги по погребению:

- Рытьё могилы механическое и ручное, возможность резервирования второго места.

- Предоставление автокатафалка (ПАЗ, Кадиллак, М-Б Виано , М-В Бус спринтер) для перевозки умершего.

в пределах города.

- Захоронение с формированием могильного холма и установкой креста.

- А также других услуг.

Гарантированный перечень услуг (мусульманский квадрат):

- Оформление документов, необходимых для погребения.

- Предоставление савана и других ритуальных принадлежностей.

- Предоставление табыта и национальной юрты на арендной основе.

- Доставка юрт, титанов, казанов, скамеек, стола для омовения и других предметов, необходимых для погребения.

- Перевозка тела умершего на кладбище.

- Погребение.

- Доставка и установка креста или памятника.

- А также других услуг.

В наличие имеются следующие виды товаров:

- Венки и корзины

- Гробы

- Кресты, ограды, обелиски

- Шатёр

- Юрты национальные

- Cкамейки

- И многие другие виды товаров.

С полным ассортиментом ритуальных товаров вы можете ознакомиться непосредственно в магазине по ул.Орозбекова 344 "А" (старый толчок), и Суеркулова, 3 (контейнер, возле городского морга).

МП "БАРУ" предоставляет автокатафалки (вместимостью от семи до двадцати посадочных мест) для перевозки умершего в пределах города. Используются специально подготовленная техника:

- "Мерседес-Бенс", - спецавтобус (катафалк), - спецавтомашина "Кадиллак", - спецавтомашина "Мерседес-Бенс" спринтер, - спецавтомашина "Мерседес-Бенс-Виано". - а также другие виды транспортных средств.

- Место для захоронения (участок на кладбище) - бесплатно. - Рытье могилы, подготовка места к захоронению - от 9800 сомов; - Транспортные расходы на спецавтомашинах - от 1000 сомов; - Прокат юрт - от 760 сомов; - Стоимость гробов - от 5600 сомов.

Здесь представлены цены на ритуальные услуги, предоставляемые МП "БАРУ" в соответствии с перечнем услуг по погребению.

Агентство находится по адресу: г.Бишкек , ул.Орозбекова 344 "А". Подробная информация по телефонам: +996 (312) 37 03 86, +996 (558) 80 10 10, +996 (508) 83 10 10, Гл.инженер: +996 (558) 78 77 78 и на сайте: