Какие услуги предоставляет Бишкекское агентство ритуальных услуг?

МП "БАРУ" - единственное муниципальное предприятие похоронной отрасли в городе Бишкек, осуществляющее деятельность по оказанию ритуальных услуг, а также услуг, связанных с содержанием и благоустройством кладбищ. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, МП "БАРУ" оказывает населению полный комплекс ритуальных услуг
Гарантированный перечень услуг (христианский квадрат):
- Оформление документов, необходимых для погребения.
- Предоставление гроба и других ритуальных принадлежностей.
- Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, по назначению.
- Перевозка тела умершего на кладбище.
- Погребение.
- А также других услуг.
Услуги по погребению:
- Рытьё могилы механическое и ручное, возможность резервирования второго места.
- Предоставление автокатафалка (ПАЗ, Кадиллак, М-Б Виано , М-В Бус спринтер) для перевозки умершего.
в пределах города.
- Захоронение с формированием могильного холма и установкой креста.
- А также других услуг.
Гарантированный перечень услуг (мусульманский квадрат):
- Оформление документов, необходимых для погребения.
- Предоставление савана и других ритуальных принадлежностей.
- Предоставление табыта и национальной юрты на арендной основе.
- Доставка юрт, титанов, казанов, скамеек, стола для омовения и других предметов, необходимых для погребения.
- Перевозка тела умершего на кладбище.
- Погребение.
- Доставка и установка креста или памятника.
- А также других услуг.
В наличие имеются следующие виды товаров:
- Венки и корзины
- Гробы
- Кресты, ограды, обелиски
- Шатёр
- Юрты национальные
- Cкамейки
- И многие другие виды товаров.
С полным ассортиментом ритуальных товаров вы можете ознакомиться непосредственно в магазине по ул.Орозбекова 344 "А" (старый толчок), и Суеркулова, 3 (контейнер, возле городского морга).
МП "БАРУ" предоставляет автокатафалки (вместимостью от семи до двадцати посадочных мест) для перевозки умершего в пределах города. Используются специально подготовленная техника:
- "Мерседес-Бенс", - спецавтобус (катафалк), - спецавтомашина "Кадиллак", - спецавтомашина "Мерседес-Бенс" спринтер, - спецавтомашина "Мерседес-Бенс-Виано". - а также другие виды транспортных средств.
- Место для захоронения (участок на кладбище) - бесплатно. - Рытье могилы, подготовка места к захоронению - от 9800 сомов; - Транспортные расходы на спецавтомашинах - от 1000 сомов; - Прокат юрт - от 760 сомов; - Стоимость гробов - от 5600 сомов.
Здесь представлены цены на ритуальные услуги, предоставляемые МП "БАРУ" в соответствии с перечнем услуг по погребению.
Агентство находится по адресу: г.Бишкек , ул.Орозбекова 344 "А". Подробная информация по телефонам: +996 (312) 37 03 86, +996 (558) 80 10 10, +996 (508) 83 10 10, Гл.инженер: +996 (558) 78 77 78 и на сайте: