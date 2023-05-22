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Уроженка Оша отреклась от идеологии РЭО "Хизбут-Тахрир"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в рамках уголовного дела, зарегистрированного по ст. 331 (Создание и финансирование экстремистской организации) УК КР было проведено профилактическое мероприятие в отношении сторонника РЭО "Хизбут-Тахрир", уроженки города Ош З.Х.Г., причастную к МТО "КТД". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Профилактическим мероприятием было доведено З.Х.Г. о запрете на территории КР деятельности вышеуказанных организации и участие в ней преследуется уголовным наказанием, согласно законодательства КР.

З.Х.Г. официально призналась об отречении связи с лидерами РЭО "ХТ", у которых ранее при обыске были обнаружены и изъяты запрещенные экстремистские материалы.

Работа в данном направлении продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/429734
Теги:
ГКНБ, экстремизм, Кыргызстан
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