Следователя приговорили к штрафу за взятку

В марте прошлого года бишкекчанин Б.К. с товарищами приехал в Стамбул, намереваясь после отправиться на заработки в США. Понадобились визы, причем чем скорее, тем лучше. Б.К. вышел на своего знакомого по имени Али, который пообещал "сделать" визы всей компании за общую сумму в 25 000 долларов.

Деньги ему отдали. А Али вскоре исчез и перестал выходить на связь.

Б.К. вынужден был вернуться в Бишкек и обязался вернуть товарищам все их деньги (на то, что удастся разыскать Али, надежды не было).

Один из друзей попросил Б. написать расписку и заверить ее у нотариуса. Б. согласился, но по приезде в нотариальную контору его задержали сотрудники Первомайского РУВД, объяснив, что он подозревается в мошенничестве. Друг, оказывается, вероломно написал соответствующее заявление.

В качестве меры пресечения Б.К. сначала избрали заключение под стражу, потом изменили ее на домашний арест. Уголовное дело о мошенничестве было принято в производство следователем Ж.А. Который, как следует из обвинительного заключения, 14 марта 2023 года вызвал Б. в свой служебный кабинет и стал угрожать повторным арестом… Если Б. до вечера не принесет 40 000 сомов.

Б. попросил отсрочку, а сам обратился в ГКНБ. В течение нескольких следующих суток он под контролем чекистов перевел следователю на карту дважды по 20 000 сомов. Потом (опять же под контролем сотрудников ГКНБ) созвонился с Ж.А. Следователь выразил ему свою признательность и пообещал, что закрывать его не будет и вообще положительно решит вопрос с его уголовным делом.

Тут-то следователя и взяли с поличным.

В ходе следствия обвиняемый правоохранитель полностью признал свою вину, раскаялся, попросил провести суд без его участия и согласился на минимальное наказание. Октябрьский районный суд приговорил проштрафившегося следователя к штрафу в размере 10 000 расчетных показателей (один миллион сомов).