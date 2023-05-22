Погода
$ 87.45 - 88.28
€ 94.55 - 95.55

Подписано соглашение о строительстве ЛЭП 220-500 кВ из КР в КНР

53  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство энергетики Кыргызской Республики и ведущая китайская электротехническая компания "ТВЕА" подписали соглашение о сотрудничестве по строительству высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

"Реализация данного проекта станет особо актуальным в рамках запланированного существенного увеличения выработки электрической энергии путем строительства в Кыргызстане крупных ГЭС, солнечных и ветряных электрических станций.

Основной целью соглашения является строительство в будущем ЛЭП 220-500 кВ из Кыргызской Республики в Китай.

Линия 220-500 кВ из Кыргызстана в Китай позволит экспортировать излишки электроэнергию в соседние страны по высокой цене.

Напомним, что у нас в республике в целях удовлетворения спроса на "зеленую" энергетику, предусматриваются строительство объектов возобновляемых источников энергии. В связи с увеличением выработки электрической энергии возникает вопрос создания условий для строительства линий электропередач в другие страны. Поэтому уже сейчас ведутся переговоры по реализации проектов по экспорту электроэнергии.

Строительство ВЛ 220-500 кВ планируется от подстанции "Датка" в Жалал-Абадской области до пограничного пункта "Иркештам". Рассматриваются также варианты строительства линии от подстанции "Ак-Кыя" в Нарынской области до границы "Торугарт".

Министерство энергетики, учитывая необходимость повышения энергетической безопасности и развития энергетической инфраструктуры для обеспечения устойчивого экономического и социального развития Кыргызской Республики, обеспечения потребностей абонентов в электроэнергии, а также учитывая, что компания ТВЕА обладает финансовыми и техническими ресурсами, опытом и компетенциями, подписывает соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по ЛЭП.

Ожидается, что данный проект позволит увеличить экспортный потенциал Кыргызстана и создаст условия для дальнейшего развития энергетической отрасли".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429738
Теги:
Китай, энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  