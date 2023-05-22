Подписано соглашение о строительстве ЛЭП 220-500 кВ из КР в КНР

Министерство энергетики Кыргызской Республики и ведущая китайская электротехническая компания "ТВЕА" подписали соглашение о сотрудничестве по строительству высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

"Реализация данного проекта станет особо актуальным в рамках запланированного существенного увеличения выработки электрической энергии путем строительства в Кыргызстане крупных ГЭС, солнечных и ветряных электрических станций.

Основной целью соглашения является строительство в будущем ЛЭП 220-500 кВ из Кыргызской Республики в Китай.

Линия 220-500 кВ из Кыргызстана в Китай позволит экспортировать излишки электроэнергию в соседние страны по высокой цене.

Напомним, что у нас в республике в целях удовлетворения спроса на "зеленую" энергетику, предусматриваются строительство объектов возобновляемых источников энергии. В связи с увеличением выработки электрической энергии возникает вопрос создания условий для строительства линий электропередач в другие страны. Поэтому уже сейчас ведутся переговоры по реализации проектов по экспорту электроэнергии.

Строительство ВЛ 220-500 кВ планируется от подстанции "Датка" в Жалал-Абадской области до пограничного пункта "Иркештам". Рассматриваются также варианты строительства линии от подстанции "Ак-Кыя" в Нарынской области до границы "Торугарт".

Министерство энергетики, учитывая необходимость повышения энергетической безопасности и развития энергетической инфраструктуры для обеспечения устойчивого экономического и социального развития Кыргызской Республики, обеспечения потребностей абонентов в электроэнергии, а также учитывая, что компания ТВЕА обладает финансовыми и техническими ресурсами, опытом и компетенциями, подписывает соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по ЛЭП.

Ожидается, что данный проект позволит увеличить экспортный потенциал Кыргызстана и создаст условия для дальнейшего развития энергетической отрасли".