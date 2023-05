Кыргызстан и Китай заключили соглашения на сумму более 1 млрд долларов

По итогам первого государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику (КНР), состоявшегося 17-20 мая подписаны соглашения на сумму более 1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, подписаны следующие документы на сумму:

- Инвестиционное соглашение между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией "China Power International Development Limited" о строительстве солнечной электростанции на 1000 мегаватт в Иссык-Кульской области - 800 млн евро;

- Инвестиционное соглашение между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Хэбэйским ООО Бай Доу Цзя по реализации проекта строительства завода по производству удобрений - 260 млн долларов США;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией "Universal Energy Co. Ltd." - 100 млн долларов США;

- Соглашение о реализации проекта в сфере кинематографии по проекту сьемки совместного сериала "Далекий ветер Шелкового пути" между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и компанией "Shaanxi Tianhan Shengdian Film Company Ltd." - 38 млн долларов США;

- Соглашение о реализации проекта в сфере кинематографии по проекту сьемки совместного сериала "Бишкекская любовь" между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и компанией "Beijing Zhongyi Boyue Culture Media Co." - 25 млн долларов США.

Кроме того, в рабочем порядке уточняется сумма по следующим соглашениям:

- Соглашение о намерении по сотрудничеству экспорта электроэнергии из Кыргызской Республики в Китай между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией "TBEA";

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компаниями "China Energy International Group Co. Ltd." и "China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd.";

- Меморандум о взаимопонимании между Мэрией города Ош Кыргызской Республики и компанией "Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd." по проекту строительства мусороперерабатывающего завода;

- Соглашение между ОАО "ТНК "Шумкар" и компанией "Xian Yuanchao" о создании сборочного завода по производству тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения серии SHACMAN в Кыргызской Республике.