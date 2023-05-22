Нобелевский лауреат Алексей Кокорин в Бишкеке провел встречу с журналистами

На эко-кафе в Бишкеке журналисты обсудили "Острые вопросы по изменению климата с Алексеем Кокориным". Встреча была организована участниками проекта "Жашыл климат/Устойчивость молодёжи к изменению климата", который реализуется в Кыргызстане при поддержке Европейского Союза.

Особым гостем и лектором эко-кафе стал Алексей Кокорин, известный эколог и эксперт в области изменения климата, лауреат Нобелевской премии и международный эксперт Центрально-Азиатской Программы WWF. Алексей Кокорин имеет богатый опыт работы в этой области и является автором множества исследований и публикаций о влиянии человеческой деятельности на климатические изменения. Его мнение и экспертиза стали ценным вкладом в обсуждение проблемы изменения климата.

В эко-кафе приняли участие журналисты, молодёжные блогеры и экоактивисты города Бишкек. Мероприятие было организовано с целью проинформировать работников СМИ и блогеров об изменении климата для того, чтобы в будущем они могли с лёгкостью создавать материалы на эту тему и получили контакты соответствующих экспертов для дальнейшего сотрудничества.

Участникам были предоставлены раздаточные материалы с 10 климатическими вопросами актуальных для СМИ, и Алексей Кокорин, основываясь на своём 20-летнем опыте, подробно рассказал о главных актуальных темах, связанных с климатом, об ошибках и проблемах их освещения, с которыми часто встречаются журналисты, и о том, как их решить. С помощью этого небольшого пособия каждый наш участник смог вникнуть в эту нелёгкую тему и задать все интересующие их вопросы.

Лекция была полна информации, новых идей и интересных обсуждений. Она позволила журналистам расширить свои знания и перспективы в области изменения климата, а также предложить новые идеи. В конце мероприятия участники совместно с лектором обсудили, как журналисты могут помочь населению Кыргызстана осознать важность данной темы и внести вклад в её развитие.

Мы призываем журналистов использовать полученные знания и информацию из лекции Алексея Кокорина для создания информативных и объективных материалов о проблеме изменения климата. Ответственное освещение этой темы будет способствовать поднятию осознанности и вовлечению общества в действия по сохранению нашей планеты. Проект открыт к сотрудничеству и приглашает всех заинтересованных журналистов к взаимодействию по освещению темы изменения климата в Кыргызстане

"Последние годы экоактивисты бьют тревогу из-за наступающего глобального потепления. "Диагноз" планете поставлен неутешительный, но так ли он страшен? Очень важно что проект "Жашыл климат предоставил журналистам Кыргызстана возможность общения с международным , известным во всем мире экспертом. Это важно для журналистов, которые работают в области освещения тем, связанных с климатической повесткой. Всегда нужны не только свои, но и внешние эксперты, такие как величина в климатологии Алексей Кокорин, директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы" на очень понятном языке рассказал о трудных вопросах на понятном языке. - поделилась впечатлением журналист Ирина Байрамукова.

- Писать по теме изменения климата сложно. Мало реальных специалистов. Часто они рассказывают о теме на своем профессиональном языке, и его трудно расшифровать обывателю. У Алексея Кокорина получилось распаковать сложные проблемы. В этом виден уровень эксперта и его неравнодушие к теме сохранения природы, жизни - пояснила блогер и экоактивист Гуля Исаева.

- Алексй Кокорин более 20-ти лет занимается вопросами изменения климата. Он специалист мирового уровня, который в настоящий момент переместил фокус своей деятельности на Центральную АЗию. И для Кыргызстан и для Центральной АЗии это уникальный шанс использовать эти знания и потенциал для продвижения страны на мировой климатической арене. - пояснил Региональный специалист по изменению климата РЭЦ Центральной Азии Владимир Гребнев.

Какие же вопросы обсудили участник эко-кафе? Перечислим основные.

- Чем сейчас изменения климата отличаются от того, что было в прошлые сотни, тысячи и миллионы лет?

- Чем климат отличается от погоды?

- Доказано ли антропогенное воздействие на климат? Разве способен человек изменить такую глобальную систему как климат?

- Что такое адаптация к изменениям климата, может быть с ней подождать?

- Как донести проблему другим людям? Как переубедить климатического скептика?

- Правда ли пишут, что климат – это заговор против стран, которые хотят развиваться?

- Зарубежные СМИ постоянно пугают концом света, но до сих пор ничего не случилось, почему мы должны верить в климатический кризис?

- Заголовки сенсационные, а на них не реагируют. Привыкли?

- В мировых СМИ немало сообщений, что мы вступаем в малый ледниковый период, а учёные продолжают говорить про потепление. Кому верить?

- Климат – слишком сложная для СМИ тема, значит, ошибки неизбежны?

Справка: Алексей Олегович Кокорин имеет почти 45-летний опыт деятельности по климатической тематике. Он автор более 180 научных и научно-популярных работ по физическим основам и последствиям изменений климата, международному климатическому сотрудничеству, образованию и популяризации научных знаний. В 1981 году А. О. Кокорин с отличием окончил физический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова, а в 1984 году там же получил учёную степень кандидата физико-математических наук. Более 15 лет работал в Институте глобального климата и экологии Росгидромета и Российской Академии Наук, где прошёл путь от младшего до ведущего научного сотрудника.

С конца 1980-х годов в качестве ведущего автора докладов активно участвовал в работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК или IPCC), и в числе нескольких тысяч учёных, внёсших вклад в ее работу, в 2007 году был удостоен Нобелевской премии мира за распространение научных знаний по проблеме изменения климата.

С 1994 года А. О. Кокорин активно участвует в деятельности по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), в 1990-е годы как член делегации России, последние 20 лет как наблюдатель и независимый эксперт. С 2000 года он директор климатической программы Всемирного фонда природы – WWF России (в марте 2023 г. организация была внесена в российский Реестр иностранных агентов). Кроме того, он тесно сотрудничает с Центрально-Азиатской Программой WWF. В 2017 году Алексей Олегович был награждён знаком "Почётный работник охраны природы Минприроды России", а также почётной грамотой Росгидромета за многолетний добросовестный труд.

За многие годы работы Алексей Кокорин был руководителем или ведущим экспертом более 30 климатических проектов WWF, UNEP, UNDP, Минобрнауки России, ряда международных и национальных агентств сотрудничества. В последние годы он включился в работу Центрально-Азиатской программы WWF, в частности, в продвижение вопросов адаптации к изменениям климата.

Через работу со СМИ Алексей Олегович активно участвует в донесении научной информации по проблеме изменения климата до широкой публики. За последние 20 лет им дано около 4000 интервью для российских и зарубежных СМИ. Алексей Кокорин постоянно ведёт работу по анализу деятельности РКИК ООН и ее Парижского соглашения, с 2000 года дважды в год им подготавливаются детальные информационные обзоры для специалистов в России и странах ближнего зарубежья.

В Кыргызстане эксперт сотрудничает с кыргызским проектом "Устойчивость молодежи к изменению климата" ("Жашыл климат", в переводе с кыргызского языка "Зеленый климат") экодвижения "БИОМ". Кроме встречи с экоактивистами, чиновниками и учеными республики, встретилсяся с журналистами и блогерами.