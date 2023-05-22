В Бишкеке награждены самые перспективные стартапы Youth Cup

Бизнес акселератор и инкубатор Accelerate Prosperity сегодня провел Демо День для участников идеации Youth CUP. Об этом сообщает пресс-служба данной организации.

По ее данным, идеация (пре-инкубация) собирала молодых стартаперов со всего Кыргызстана с идеей создания бизнес-плана, а также команды с готовым продуктом и первыми продажами. Это первая инкубация в рамках проекта "Местное преобразование", она собрала почти 500 заявок, из которых была отобрана 31 команда. Программа построена таким образом, что за время процесса обучения стартапы, не показавшие результат, выбывают из участия и проводится повторный набор на вакантное место.

На протяжении 9 недель почти 60 компаний проходили идеационную программу в смешанном формате онлайн и оффлайн, а также встречались с менторами. За это время 19 компаний увеличили выручку на 55% в среднем; 15 компаний создали 18 новых продуктов; 10 компаний создали 24 новых рабочих мест, а 5 компаний получили разрешительные документы. У участников было создано более 200 новых рыночных связей, они оптимизировали свои бизнес процессы и сделали изменения в брендинге.

"Данная инкубация сподвигла молодежь поверить в свои силы и попробовать развить свою идею, окунуться в бизнес и получить уникальную возможность поработать с опытным менторам и пройти через насыщенную программу для развития своего бизнес-потенциала", - отметила Жылдыз Исабекова, Страновой директор Accelerate Prosperity.

После двух пре-демо дней, прошедших в Оше и в Бишкеке, участники питчили свои проекты перед Инвестиционным комитетом на Демо дне в борьбе за инвестиции до $10 000. Среди бизнеса планов были IT, продуктовые проекты, связанные с творчеством и многие другие. По итогам голосования комиссии к инвестированию после прохождения комплексной проверки были рекомендованы следующие компании: ArtZone, Bugu Home Collection, KK English, Tomo, Оюн.kg и ОсОО Ar Kompany.

Данная инкубация проходила в рамках проекта "Местное преобразование", софинансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана. Проект направлен на рост инклюзивного экономического роста, наращивание местного потенциала для решения проблем развития и укрепления социальной сплоченности для стабильности и процветания в регионе.