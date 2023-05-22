"Более 55 лет преподаю комуз детям". Интервью с Шарипой Кемелгазиевой

Творческая личность, человек искусства, педагог, заслуженный деятель культуры, композитор и автор многих известных песен Кемелгазиева Шарипа Кемелгазиевна около 70 лет отдала музыкальному творчеству. Более 55 лет она обучает детей комузу. На сегодняшний работает в детском музыкальном театре столицы "Таберик". В интервью редакции vb.kg она рассказала о своем становлении, как музыканта и композитора.

Шарипа Кемелгазиевна, расскажите про свое детство?

Я родилась в Ак-Талинском районе в селе Мусы Баетова и я из рода Бусурман-бия. Мой дедушка Турдумамбет был раскулачен во время сталинских репрессий. Отец Кемелгазы работал бригадиром в колхозе.

Я была первенцем в семье. После меня родились ещё пятеро детей, которые не выжили раннем возрасте. Поэтому я помогала своим родителям и в доме, и по хозяйству. Мне как-то родственники из Джалал-Абада подарили коня, и отец сразу заказал седло с принадлежностями. Я на этой лошади пасла овец на джайлоо. Когда мы с подругами выходили на пастбище, то любили петь разные песни. Мне было 10 лет, когда я участвовала в олимпиаде и спела песню Абдыласа Малдыбаева ,,Самолет''. Петь эту песню научила меня моя учительница по географии. Меня наградили грамотой и дали 100 рублей за хорошее исполнение. На эти деньги я купила в гастрономе абрикосы в банке, поскольку фрукты в нашем районе были недоступны на то время.

Как прошли ваши студенческие годы?

После школы я приехала во Фрунзе. Хотела поступить на биофак, однако свободных мест не осталось. Мне предложили новый факультет "Кыргызская литература и музыка", где я успешно сдала экзамены. Нам преподавали сильные педагоги и поэтому я получила хорошие знания. Музыка мне давалась легче, чем такие дисциплины как политэкономия и история. В целом, мои студенческие годы прошли хорошо. На последнем курсе вышла замуж. Мой муж работал инженером работал на заводе.

Кто для вас был наставником в творчестве?

Мы с мужем жили в квартире, временно предоставленной нам Калыйем Молдобасановым в период его длительных командировок. Он относился ко мне как к своей дочери. Однажды во дворе я увидела знакомую женщину, которую я видела по телевизору в детстве. Ею оказалась заслуженная артистка Киргизской ССР Мейилкан Козубекова. Она жила с нами в этом же доме, но только на четвертом этаже. И я сразу, как заметила её, подбежала к ней и познакомилась. С тех пор я брала у неё уроки комуза и могу сказать, что именно она является моей наставницей в моем творчестве.

Когда вы поняли, что можете быть не только исполнителем, но можете писать и свои композиции?

Первое свое произведение я написала ещё на третьем курсе. Я показала его своему учителю Мукашеву Абдраеву. Ему оно очень понравилось, и он сразу же написал мне размеры нот для моей композиции. Вторая моя песня "Тоолук жигит''. Текст для песни написал мне Турар Кожомбердиев. А исполнила эту песню молодая артистка Саламат Садыкова в 1987 году. Следом было много и других написанных мною произведений. Для меня, чтобы написать мелодию, нужен сначала текст, который мне был бы по душе.

Как начался ваш преподавательский путь?

После института 1 апреля 1965 года я устроилась на работу в Дом пионеров руководителем единственного детского фольклорного ансамбля по республике. В 1968 году мы с ансамблем ездили в Москву и выступали на ВДНХ и в других местах. Дальше меня пригласили работать учителем музыки в гимназию № 5 и я с удовольствием согласилась. Мое преподавание музыки сопровождалось игрой на мандолине, что очень нравилось детям, и они с удовольствием пели песни. Как-то ко мне из музыкального педагогического училища Тургуналиев привёл студентов на практику. И после урока он сразу предложил преподавать в музыкальном педагогическом училище и я согласилась. Совмещать две работы было невозможно из-за нагрузки и поэтому мне пришлось выбирать. Я вела кыргызскоязычные группы по методике Ковалевского, проработав там около тридцати лет.

Чтобы стать хорошим музыкантом по вашему мнению, что важнее талант или упорство?

Я считаю, что глупости, когда говорят, мол, нужно иметь 5% таланта и 95% упорства. В музыке все зависит от способностей. Для меня сочинение мелодии занимает немного времени, около получаса. Я всегда выполняю работу с лёгкостью и быстро.

Расскажите, каким успехом в вашем творчестве вы больше всего горды?

Самым значимым достижением в творчестве считаю свое произведение "Курманжан Датка". Его я впервые сыграла в театре оперы и балета в конкурсе, посвященном 180-летию Курманжан Датки. Также я участвовала на фестивале в Венгрии в номинации "Композитор и исполнитель", где исполнила это произведение. Там я выиграла гран-при "Большое золото". Именно эта композиция сильно откликалось в сердцах слушателей.

Автор: Медина Сейитказиева