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Глава Минздрава принимает участие в 76-ой сессии ВАЗ

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- Назгуль Абдыразакова
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21 мая в Женеве (Швейцария) стартовала 76-ая сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения (ВАЗ), на которой принимает участие министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в этом году тема сессии Ассамблеи здравоохранения сформулирована как "75 лет ВОЗ: спасение жизней, обеспечение здоровья для всех".

В ходе семьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведен ряд стратегических круглых столов. На заседаниях за круглым столом делегаты ВАЗ, партнерские учреждения, представители гражданского общества и эксперты ВОЗ обсудят текущие и будущие приоритеты в области общественного здравоохранения, имеющие глобальное значение.

В рамках данного визита министр здравоохранения Баатырова, с целью обсуждения дальнейших шагов по укреплению сотрудничества в области здравоохранения, планирует встречи с главами делегации ряд государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, в день старта 76-ой сессии ВАЗ в целях продвижения принципов "Здоровье для всех" и "Спорт для здоровья" все делегации государств-членов Всемирной организации здравоохранения приняли участие в забеге.

Справка: Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом Всемирной организации здравоохранения, принимающим решения. Основными функциями Ассамблеи являются определение направления деятельности Организации, назначение Генерального директора, наблюдение за финансовой деятельностью Организации, пересмотр и утверждение проекта программного бюджета. Ее ежегодные сессии проводятся в Женеве.


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URL: https://www.vb.kg/429743
Теги:
Минздрав, Швейцария, Кыргызстан, здоровье
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