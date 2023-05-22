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В столичном жилмассиве "Орок" будет свой фельдшерско-акушерский пункт

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- Назгуль Абдыразакова
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В жилом массиве "Орок" продолжается ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который после реструктуризации вошел в состав ЦСМ № 2, как структурное подразделение № 3. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, объект посетил аким Ленинского района Мураталы Тагаев.

В ходе выезда директор подрядной организацией ОсОО "Линсар" Кубат Абыкеев и технадзор УКС мэрии города Бишкек ознакомили главу района о проделанном ремонтных работ в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в жилом массиве "Орок".

По итогам выезда соответствующим службам главой района дан ряд поручений по завершению ремонтных работ относительно фасада здания и благоустройства территории.

"На сегодняшний день завершены работы по внутренней отделке здания ФАП. В жилом массиве "Орок" проживает более 1200 человек, из них: дети до 1-го года - 20, дети от 0 до 14 лет - 305"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429744
Теги:
ремонт, Бишкек, больница, жилмассив
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