В столичном жилмассиве "Орок" будет свой фельдшерско-акушерский пункт

В жилом массиве "Орок" продолжается ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который после реструктуризации вошел в состав ЦСМ № 2, как структурное подразделение № 3. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, объект посетил аким Ленинского района Мураталы Тагаев.

В ходе выезда директор подрядной организацией ОсОО "Линсар" Кубат Абыкеев и технадзор УКС мэрии города Бишкек ознакомили главу района о проделанном ремонтных работ в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в жилом массиве "Орок".

По итогам выезда соответствующим службам главой района дан ряд поручений по завершению ремонтных работ относительно фасада здания и благоустройства территории.

"На сегодняшний день завершены работы по внутренней отделке здания ФАП. В жилом массиве "Орок" проживает более 1200 человек, из них: дети до 1-го года - 20, дети от 0 до 14 лет - 305"- говорится в сообщении мэрии.