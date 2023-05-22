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Кыргызстан и Монголия усиливают сотрудничество в вопросах экологии

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медетбек Маметов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Кыргызстане Ганхуягом Содномом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе мероприятия стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по изучению принципов количественного измерения показателей глобальных выбросов СО2, решению проблемы смога, а также правовой основы для заключения межправительственных договоров в сфере экологии.

Господин посол поделился опытом Монголии по дотациям в производственный сектор (по замене сырого угля брикетированным углем), усовершенствованию законодательной базы в сфере экологического надзора, а также в области реализации международных климатических проектов.

Заместитель министра природных ресурсов КР поблагодарил посла за прием и озвучил готовность к развитию сотрудничества и реализации совместных экологических проектов.

Маметов обозначил, что решение проблемы загрязнения воздуха является одной из ключевых для Минприроды, и она, учитывая прогресс научно-технического потенциала, требует принятия неотложных мер, основанных на инновационных идеях и технологиях.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в разрешении экологических проблем и укреплению двусторонних связей.


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URL: https://www.vb.kg/429745
Теги:
Монголия, экология, сотрудничество, Кыргызстан
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