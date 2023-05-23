Глава МВД КР поручил усилить меры по предупреждению ДТП в летний период

Работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, направленная на пресечение аварий с тяжелыми последствиями, должна проводиться систематически, особенно в период туристического сезона. Необходимо организовать масштабную, совместную, специализированную акцию ответственных представителей транспортной отрасли республики, государственных органов, местных предприятий, учебных заведений и водительского состава. Об этом сообщил министр внутренних дел Кыргызстана генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, 22 мая на онлайн-совещании.

"Цель акции - снижение количества автомобильных аварий, пресечение фактов гибели, получения увечий гражданами. Предупреждаю руководителей, занимающихся вопросами безопасности дорожного движения, если в туристический сезон количество дорожно-транспортных происшествий не уменьшится, к вам будут приняты самые строгие дисциплинарные меры.

Условий, подобных сегодняшним, еще не было в истории безопасности дорожного движения Республики. Мы полностью обновили служебные

автомобили, предоставили форменную одежду на четыре сезона, цифровые носители, усилили юридическую ответственность и функциональную деятельность. Еще раз напоминаю, что в случае неудовлетворительной работы по снижению ДТП, будут приняты кардинальные решения. Жизнь и здоровье человека - самое ценное и неприкосновенное, и мы все обязаны их беречь", - сказал глава ведомства.

В ходе совещания пресс службам МВД, ГУОБДД поручено усилить пропагандистскую работу с водителями и пассажирам, выезжающим в регионы во время туристического сезона. Тесно работать с министерствами транспорта, образования и науки, чрезвычайных ситуаций и их

подразделениями на местах, для усиления надзор за всеми этапами, от процедуры получения водительских прав до фиксации мест с повышенной аварийностью.

"Мобильные посты дорожной безопасности должны работать круглосуточно для предотвращения аварий на участках, считающихся опасными, а также для оказания помощи гражданам на местах. Следует осуществлять мониторинг работы видеокамер, установленных в общественных местах, на улицах и в местах массового скопления людей. Деятельность в этом направлении поручаю подразделениями по обеспечения безопасности дорожного движения", - сказал глава МВД Улан Ниязбеков.