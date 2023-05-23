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Борьба со стихийной торговлей вокруг Ошского рынка продолжается

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- Бакыт Басарбек
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Ленинский акимиат Бишкека продолжает работу по ликвидации стихийной торговли на территории Ошского рынка и на прилегающих к нему улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, очищены улицы Киевская, Бейшеналиева, Кулиева, Токтогула вокруг ТРК "Ош базары" .

В ходе рейда со стороны УОБДД эвакуирована 1 автомашина, которая использовалась для незаконной торговли, более 18 объектов облегченного типа – тачки, штендеры, зонты, столы.

Также в отношении граждан, занимающихся стихийной торговлей, составляются протокола о нарушениях согласно статье 179 ч.1 и ст. 434 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях".

Работа в данном направлению проводится ежедневно".


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URL: https://www.vb.kg/429750
Теги:
Ошский рынок, Стихийная торговля
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