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На КПП "Кайтпас" и "Отукчу" с поличным задержаны военнослужащие (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На контрольно-пропускных пунктах "Кайтпас" и "Отукчу" ПС ГКНБ КР проведены обыски с последующим задержанием отдельных военнослужащих, в результате которых изъяты денежные средства. Обнаруженные купюры были заранее помечены отметкой "взятка", что подтверждает незаконные вымогательства со стороны отдельных военнослужащих ПС ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, военнослужащие контрольно-пропускных пунктов "Кайтпас" и "Өтүкчү" ПС ГКНБ КР, пользуясь служебным положением, вопреки интересам государственной службы, в целях незаконного извлечения материальной выгоды, действуя из корыстных и низменных побуждений, специально ставили проходящих пункты пропуска лиц в безвыходное положение и на систематической основе незаконно занимались поборами денежных средств от граждан в размере от 50 до 1000 сомов для беспрепятственного проезда через участок кыргызско-узбекской госграницы.

В случае отказа дачи денежных средств, военнослужащие, под различным предлогами препятствовали в прохождении паспортного контроля, что вынуждало граждан подчиняться требованиям пограничников и давать требуемые суммы.

В настоящее время в качестве обвиняемых были задержаны и водворены в ИВС ОВД Баткенского района 4 военнослужащих ПС ГКНБ КР, в отношении которых проводятся необходимые следственные действия".


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URL: https://www.vb.kg/429751
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, задержание
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