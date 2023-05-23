Раненных украинских солдат будут лечить в Японии

Япония примет на лечение раненных украинских солдат, а также предоставит Украине порядка 100 единиц военного транспорта и около 30 тыс. армейских пайков, сообщают СМИ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе прошедших в Хиросиме переговоров G7 с участием Владимира Зеленского выразил готовность страны оказать военную помощь Украине. Так, Украине предоставят 100 военных грузовиков и других транспортных средств, а также порядка 30 тыс. комплектов армейских рационов.

Кроме того, в госпиталях Сил самообороны Японии раненные украинские солдаты смогут пройти лечение.

Зеленский принял очное участие на саммите "Большой семерки" 19 - 21 мая в Японии. В Хиросиму украинский президент прибыл на французском правительственном самолете.