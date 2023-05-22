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Офис МФКК и КП по Центральной Азии будет расположен в Бишкеке

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 мая, принял Генерального секретаря Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Джагана Чапагейна, находящегося с визитом в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана с МФКК, осуществляемой организацией проектной деятельности в стране по ликвидации последствий стихийных бедствий, гуманитарной помощи и социальной поддержке.

Глава государства поздравил Джагана Чапагейна с назначением Генеральным секретарем на второй срок и пожелал успехов в его деятельности.

Садыр Жапаров, отметив принятие в 2022 году по инициативе Кыргызской Республики резолюции "Устойчивое горное развитие" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, направленной на сохранение горных экосистем. В свете усиления негативного влияния глобального изменения климата на Кыргызстан, подчеркнул важность тесного сотрудничества с МФКК в области снижения ущерба от стихийных бедствий и принятия превентивных мер по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций.

Президент, пользуясь случаем, выразил признательность федерации за помощь, оказанную особенно в борьбе с COVID и жителям Баткенской области, пострадавшим во время конфликта с Таджикистаном.

В свою очередь Генеральный секретарь Дж. Чапагейн отметил актуальность климатической повестки дня для деятельности МФКК в Кыргызстане, так как в высокогорных странах раньше и острее чем в большинстве других стран мира ощущаются последствия изменения климата.

Он также проинформировал Главу государства о принятом стратегическом решении разместить региональный офис организации по Центральной Азии в Бишкеке.

В завершение стороны выразили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию между МФКК и Кыргызстаном".


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URL: https://www.vb.kg/429753
Теги:
Красный Крест, Садыр Жапаров, Центральная Азия
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