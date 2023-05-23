В Бишкеке мошенница сдала в ломбард чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 11 мая 2023 года в милицию обратился гражданин И.У. с просьбой принять меры в отношении гражданки по имени "А.", которая в 6 апреля 2023 года обманным путём, под предлогом аренды завладела автомашиной марки "Ford Еxplorer". Однако, без ведома владельца сдала в ломбард, после чего скрылась в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка Ж.А., 1990 года рождения. Суд поместил фигурантку в СИЗО до 31 мая 2023 года

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией милиция просит сообщить по следующим номерам телефонов: 0(502) 777 762 или 102.