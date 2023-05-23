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В Бишкеке некоторые маршрутки частично изменили схему движения

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- Бермет Таалайбекова
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На заседании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов открытия, изменения и закрытия городских маршрутов, были рассмотрены обращения жителей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, было рассмотрено обращение Ленинского айыл окмоту Аламединского района Чуйской области, общественного объединения "Народ решает", а также жителей села Ленинское, о восстановлении микроавтобусного маршрута №285 с сообщением: "Таможня Ак-Жол - ЦУМ".

По итогам работы комиссии принято решение о возобновлении данного маршрута с плановым выходом 18 микроавтобусов, далее схема движения будет согласована с УПСМ ГУВД г. Бишкек. Со стороны айыл окмоту необходимо оказать содействие в решении вопроса тарифа. Маршрут начет работу после прохождения всех согласований и утверждения схемы движения.

Также рассмотрен вопрос о частичном изменении маршрутной линии №234 ОсОО "Дордой-БИС" в ж/м "Алтын Ордо". По итогам комиссии принято решение о частичном изменении схемы движения по улице №7, №14 на пересечении №8 улицы.

На комиссии были рассмотрены вопросы и о частичном изменении маршрутной линии №222 ОсОО "Ника-Плюс" в ж/м "Алтын Ордо" . По итогам принято решение о частичном изменении схемы движения по улице №4, №14, №7 и далее по прежней схеме движения.

Вопрос о частичном изменении маршрутной линии №195 ОсОО "Ника-Плюс" по улице Коенкозова, ул. Московская, ул. Токтогула с охватом Национального Госпиталя, Центра кардиологии им. Миррахимова, клиники "Юрфа", далее по прежней схеме движения. По итогам комиссии принято решение о частичном изменении схемы движения маршрутной линии №195.


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URL: https://www.vb.kg/429758
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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