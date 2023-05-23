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Эксперт назвала выгоды для Кыргызстана от прошедшего саммита в Китае

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В Сиане завершился первый саммит "Китай - Центральная Азия", по результатам которой лидеры стран-участников приняли Сианьскую декларацию, в которой, по словам главы КНР Си Цзиньпина, были подведены итоги встречи и намечен план будущего развития отношений Китая и Центральной Азии. Насколько Кыргызстан выиграл от данной встречи подробнее в разговоре с политологом Наргизой Мураталиевой:

"Итоги визита президента Кыргызстана в Китай заключаются в подписании ряда договоренностей, из которых наиболее выделяются выделение Китаем гранта для Кыргызстана на сумму около 42 млн. долл. США для реализации приоритетных проектов по технико-экономическому сотрудничеству между странами, а также инвестиционное соглашение о строительстве солнечной электростанции в Иссык-Кульской области на сумму 800 млн евро. Общая сумма соглашений на различные проекты анонсирована в 1 млрд долларов США.

Кроме этого, стороны договорились об открытии третьего пункта пропуска "Бедель", что позволит улучшить условия пропускной способности и будет стимулировать торговлю. Кроме этого, внушительный пакет договоренностей подписан в сфере укрепления безопасности, гуманитарного сотрудничества и проектов в мягкой силе", - сказала эксперт.

Некоторые наши пользователи интернета стали писать, что Кыргызстан по сравнению с другими странами ЦА остался в наименьшей выгоде. Вы согласны с этим мнением?

"Если оценивать результаты подписанных соглашений между Китаем и Кыргызстаном по сравнению с такими странами как Казахстан или Узбекистан, с которыми суммы проектов превышают 20 млрд долларов США, то может показаться, что итоги для нашей страны незначительны. Однако, такой вывод будет преждевременным в силу того, что в ближайшее время ожидаются подробности по финансированию проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", куда понадобятся значительные вложения. Также по горячим следам саммита обсуждаются возможности для введения краткосрочного безвизового режима сроком на 10 дней для упрощения торговли с Китаем и стимулирования туризма. Поэтому, на мой взгляд, полную картину итогов мы увидим после того, как будут раскрыты детали финансирования проекта железной дороги", - отметила Наргиза Мураталиева.

Автор: Медина Сейитказиева


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URL: https://www.vb.kg/429759
Теги:
Китай, саммит, Кыргызстан
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