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Казахстанец пытался вывезти из Кыргызстана ювелирные изделия весом 25 кг

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР 19 мая 2023 года в процессе совместно с военнослужащими ГПС ГКНБ КР на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол-Автодорожный" при попытке незаконного провоза в сторону Казахстана ювелирных изделий из серебра 925 пробы с общим весом 25 кг без каких-либо разрешительных документов задержан гражданин РК Б.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц и происхождение вышеуказанных драгоценных металлов, а также размеров уклонения от уплаты обязательных налоговых платежей".


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URL: https://www.vb.kg/429761
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, задержание, ювелирная отрасль
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