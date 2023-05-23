Казахстанец пытался вывезти из Кыргызстана ювелирные изделия весом 25 кг

ГКНБ КР 19 мая 2023 года в процессе совместно с военнослужащими ГПС ГКНБ КР на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол-Автодорожный" при попытке незаконного провоза в сторону Казахстана ювелирных изделий из серебра 925 пробы с общим весом 25 кг без каких-либо разрешительных документов задержан гражданин РК Б.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц и происхождение вышеуказанных драгоценных металлов, а также размеров уклонения от уплаты обязательных налоговых платежей".