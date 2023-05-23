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Садыр Жапаров примет участие в заседании ВЕЭС в Москве

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров примет участие в работе II Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 24-25 мая 2023 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева.

"Президент Садыр Жапаров 24 мая, наряду с главами других государств-членов Евразийского экономического союза, примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

Также 25 мая главы государств-членов Евразийского экономического союза обсудят ряд актуальных вопросов интеграции на евразийском пространстве, обменяются мнен иями о дальнейшем развитии Союза.

Запланировано принятие ряда документов, направленных на укрепление кооперации между государствами-членами ЕАЭС, а также регламентирующих деятельность Союза", - сообщил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/429762
Теги:
Садыр Жапаров, Москва
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