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В Бишкеке родные и ученики Исы Ахунбаева обсудили ситуацию в медицине КР

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- Назгуль Абдыразакова
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19 мая 1959 года в истории медицины Кыргызстана произошло важное событие - легендарный врач Иса Ахунбаев провел первую в Центральной Азии операцию на сердце. Этот день и считается зарождением кардиохирургии в нашей стране.

В связи с этой датой в Бишкеке провели VI Ежегодную сессию научно – исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, посвящённой памяти Исы Ахунбаева.

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, НИИ хирургии сердца и трансплантации органов и Международная Высшая Школа Медицины (МВШМ).

На сессии приняли участие министр здравоохранения КР Баатырова Гулнара, ведущие научные деятели медицины и известные врачи Кыргызстана.

С приветственным словом к участникам обратился директор "НИИХСТО" Самидин Шабыралиев.

"Сегодня кардиохирургия Кыргызстана осваивает все основные направления и работает многоуровневая система помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основной целью Ахунбаевской конференции является объединение специалистов из всех регионов и областей Кыргызской Республики в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для каждого из нас будет важно междисциплинарное обсуждение, обмен опытом и приобретение новых практических знаний. Именно поэтому я уверен, что участие в данном мероприятии будет заметным научным событием, а стремление участников к освоению новых технологий позволит нам на одном дыхании провести конференцию и использовать знания для профессиональной помощи пациентам", - отметил в своей речи Шабыралиев.

Министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова подчеркнула, что Иса Ахунбаев был знаменитым ученым и гениальным врачом.

"Он был отцом не только кардиохирургии, но и всей медицины Кыргызстана. Все что он сделал сохранится в наших сердцах.

Сегодня праздник кардиохирургов и я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. 64 года тому назад, 19 мая 1959 года, академик Иса Коноевич впервые в Центральной Азии сделал операцию на сердце. Этот день стал днем рождения нашей отечественной кардиохирургии. Несмотря на все бремя послевоенных лет и нехватку медоборудования, со стороны Исы Коноевича были разработаны оригинальные операции, которые он использовал в своей практике", - отметила в своем выступлении глава Минздрава КР.

Как подчеркнула министр, в настоящее время во всех медицинских центрах пациентам с сердечно–сосудистыми заболеваниями проводится современное лечение.

Заслуженный врач КР, д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета КРСУ им. Б. Ельцина и дочь героя сегодняшней нашей публикации Нелли Ахунбаева зачитала участникам мероприятия воспоминания легендарных врачей об ее отце.

"В то время многим людям с сердечными заболеваниями приходилось ездить в Москву на операцию. Это были большие очереди и соответственно большие расходы. Иса Коноевич всегда думал, почему в Кыргызстане нельзя создать кардиохирургический центр. В этом ему помог один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР Александр Бакулев.

Вам с таким хирургическим опытом обязательно надо создать собственную кардиохирургию, - говорил ему Бакулев. Тогда Иса Коноевич набрал бригаду из узкоспециализированных медиков. В 1958 году бригада прошла практику в московском Институте сердечно-сосудистой хирургии.

Иса Коноевич оперировал вначале в качестве первого и второго ассистента, а потом лично сам провел операцию на сердце. Когда бригада была готова, консервативные врачи не давали ему разрешения на операцию. В мае 1959 года из Таласа приехал парень, который написал письмо Ахунбаеву, в котором он просил ему сделать операцию на сердце. Кардиохирургия вначале состояла из двух палат, далее был построен корпус, который в будущем будет носить имя Исы Коноевича. Там открылась отделение торакальной хирургии и там же началась развиваться сердечная хирургия. Далее началось строительство еще одного корпуса, но, к сожалению, из-за скоропостижной смерти Иса Ахунбаев не смог принять участие в его открытии. В 1975 году он сделал последний обход и попал в аварию. Он погиб 5 января 1975 года. Поэтому с того времени 19 мая считается днем рождения кардиохирургии и его ученики и последователи продолжают его дело. В его честь проводятся различные мероприятия национального и международного значения", - рассказала Нелли Ахунбаева.

Ректор Международной  Высшей Школы Медицины Стальбек Ахунбаев в своем выступлении отметил, что очень рад тому, что в последнее время много уделяется средств для развития данной отрасли медицины.

"Одним из индикаторов развития медицины является наличие мощнейших центров кардиохирургии и нейрохирургии. В Казахстане существует современный центр кардиохирургии. В Украине вообще уже проводят операции по пересадке сердца.

На днях было установка ангиографа в Нацгоспитале. Во многих региональных больницах функционируют МРТ и компьютерная томография. Это важно, потому что без поддержки государства сложно и дорого установить такое медоборудование", - сказал глава МВШМ.

Стальбек Ахунбаев назвал серьезной проблемой тот факт, что многие кыргызстанские врачи смогли реализоваться за рубежом, но не на Родине, но в то же время он подчеркнул, что смог привлечь в МВШМ опытных и высокопрофессиональных медиков, которые успешно трудились за границей и которые смогут применить свои навыки и знания на родине.


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URL: https://www.vb.kg/429763
Теги:
операция, хирургия, Кыргызстан, здоровье, медицина, врачи
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