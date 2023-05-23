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Гапыр Мадаминов в школе №82 провел встречу с учениками и их родителями

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В Бишкеке в школе №82 прошла встреча с заслуженным учителем КР Гапыром Мадаминовым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На встрече было более 300 участников: родители, учителя, ученики.

На встрече педагог провел первое занятие для родителей. Он отметил важность участие в воспитании детей, как родителя, так и учителя. Многие родители восприняли идею учёбы положительно.

Справка: Гапыр Мадаминов является заслуженным учителем Кыргызской Республики, кандидат педагогических наук, основатель материнской школы, учитель - экспериментатор, на основе экспериментов написал 17 книг,

его 80 выпускников поступили на бюджетное отделении Медакадемии, около 70 учеников обучаются в ведущих вузах Германии, Японии".


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URL: https://www.vb.kg/429764
Теги:
школа, Бишкек
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