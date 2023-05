"Госвизит показал, что сотрудничество КР и КНР выходит на новый уровень"

По итогам первого госвизита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай, состоявшегося 17-20 мая, подписаны соглашения на сумму более 1 млрд долларов. Глава министерства экономики и коммерции Данияр Амангельдиев подробно рассказал о договоренностях, которые были достигнуты в ходе визита и их об экономическом эффекте.

"Государственный визит прошел на очень высоком уровне. На сегодняшний день между КР и КНР нет никаких политических разногласий или нерешенных вопросов. Эта дает прочную основу для дальнейшего развития экономического сотрудничества между нашими государствами. Было подписано более 20 межправительственных соглашений, которые направлены на решение и развитие экономических вопросов, культурно-гуманитарного сотрудничества и поддержания политической стабильности региона", - отметил министр.

По словам Данияра Амангельдиева, на сегодняшний день товарооборот межу Кыргызстаном и Китаем растет динамичными темпами, в прошлом году он вырос в 2,7 раза: "Товарооборот с Китайской Народной Республикой составляет 4,5 млрд долларов, это делает Китай нашим основным экономическим партнером. Саммит "Китай–Центральная Азия" в городе Сиань очень символичен, он является первым в таком формате. КНР – это основной торговый партнер всех стран региона. И от сюда возникает вопрос увеличения товаропропускной способности. Одной из первых инициатив Садыра Жапарова на посту президента было строительство сухого порта, железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и обеспечение выхода к морю. По поручению главы государства также разрабатываются новые региональные маршруты: транскаспийский транспортный коридор, выход на страны Ближнего Востока через Иран, наращивание экономического потенциала со странами региона, в частности с Туркменистаном и Узбекистаном".

Глава МЭиК КР подчеркнул, что для развития торговли необходимы собственные производства. В этом плане власти республики уделяют огромное внимание инвестиционному климату страны. "Мы разработали ряд механизмов для привлечения внешних инвесторов. Президент Кыргызстана говорил об этом во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер также особо отметил этот момент. Это показывает высокий уровень доверия между нашими странами", - добавил он. – "Инициативы, озвученные Садыром Жапаровым во время переговоров, были поддержаны всеми ветвями власти Китая. Это вопросы межбанковского сотрудничества, туризма, предоставления безвизового режима, включение Кыргызстана в список стран, рекомендуемых для посещения. Мы очень долго работали над последним пунктом. Это даст толчок для развития туристической отрасли на новом уровне, а также возможность дополнительного инвестирования в туристическую инфраструктуру. Большое внимание также было уделено приграничному сотрудничеству. Предполагается развитие торгово-логистических центров на приграничной территории Нарынской и Ошской областей. Кроме того, достигнута договоренность о расширении двух пунктов пропуска Торугарт и Иркештам в формате 24/7. Достигнута и договоренность об открытии нового пункта пропуска и строительства новой дороги Бедель – Барскоон. Все это даст дополнительную возможность увеличения грузопотока между нашими странами".

Далее Даниар Амангельдиев рассказал куда будут потрачены выделенные Китаем 300 млн юаней в виде безвозмездной помощи. Деньги, по словам министра, будут распределены по приоритетным проектам. Также во время встреч кыргызской делегации с китайской стороной был поставлен вопрос об оказании содействия скорейшей реализации проекта "Обводной Чуйский канал". "Этот вопрос очень актуален сегодня для наших сельхозпроизводителей. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны. Кроме того, лидеры стран говорили и о важности строительства автодороги Север-Юг. Сегодня мы уже видим положительную реакцию наших партнеров по реализации этих проектов, мы плотно над этим работаем", -добавил глава МЭиК.

Особо важным итогом госвизита, по мнению Данияра Амангельдиева, является достижение высокого уровня межбанковского сотрудничества и договоренность обеспечения взаимных расчетов в национальных валютах (сом-юань). "Предприниматели наших стран очень поддержали эту инициативу. Большое внимание также было уделено и электронной коммерции. Было подписано соглашение между Кыргызпочтасы и китайской почтовой компанией по организации взаимной электронной торговли. Особо хотелось бы отметить, что в рамках состоявшегося визита, те вопросы, которые поднимались нами годами, были поддержаны полностью китайскими партнерами. А это значит, что сотрудничество Кыргызстана и Китая выходит на новый уровень", - заключил он.

Что конкретно подписали

- Инвестиционное соглашение между Министерством энергетики КР и компанией China Power International Development Limited о строительстве солнечной электростанции на 1 000 мегаватт в Иссык-Кульской области - 800 млн евро;

- Инвестиционное соглашение между Министерством сельского хозяйства КР и Хэбэйским ООО "Бай Доу Цзя" по реализации проекта строительства завода по производству удобрений - 260 млн долларов;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и компанией Universal Energy Co. Ltd. - 100 млн долларов;

- Соглашение о реализации проекта в сфере кинематографии по проекту съемки совместного сериала "Далекий ветер Шелкового пути" между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и компанией Shaanxi Tianhan Shengdian Film Company Ltd. - 38 млн долларов;

- Соглашение о реализации проекта в сфере кинематографии по проекту съемки совместного сериала "Бишкекская любовь" между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и компанией Beijing Zhongyi Boyue Culture Media Co. - 25 млн долларов.

Кроме того, в рабочем порядке уточняется сумма по следующим документам:

- Соглашение о намерении по сотрудничеству экспорта электроэнергии из КР в КНР между Министерством энергетики КР и компанией TBEA;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и компаниями China Energy International Group Co. Ltd. и China Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd.;

- Меморандум о взаимопонимании между мэрией Оша (КР) и компанией Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. по проекту строительства мусороперерабатывающего завода;

- Соглашение между ОАО "ТНК "Шумкар" и компанией Xian Yuanchao о создании сборочного завода по производству тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения серии SHACMAN в КР.