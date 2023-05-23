Мэрия Бишкека призывает горожан рационально использовать питьевую воду

В Бишкеке ежегодно растет объем потребления и количество потребителей холодной воды. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в настоящее время количество абонентов по городу составляет 270, 342 тысячи. Показатели за аналогичный период прошлого года составляли 263,286 тысяч абонентов. Годовой рост составил 7%. Вместе с тем растёт и потребления абонентами питьевой воды.

В период отключения ТЭЦ потребление питьевой воды значительно возрастает. В связи с этим, важно экономить воду и рационально использовать ее. Важно помнить, что вода - это ограниченный ресурс, и ее экономное использование имеет большое значение.

ПЭУ "Бишкекводоканал" призывает абонентов ответственно относиться к водным ресурсам и рационально её использовать.

"Закройте кран во время мытья посуды или чистки зубов. Постоянно текущая вода в кране может потеряться впустую. Закрытие крана во время этих простых процедур может сэкономить значительное количество воды.

- Используйте полную емкость стиральной и посудомоечной машин. Запуск этих устройств с полным набором грязной одежды или посуды позволяет использовать воду эффективно.

- Если у вас есть утечка воды в доме или в районе вашего жилища необходимо её устранить.

- Полив зеленых насаждений осуществлять только в ночное время"- говорится в сообщении мэрии.