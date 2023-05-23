Турат Акимов: Полем для нашего объединения остается русский язык

Известный политический аналитик Турат Акимов (Бишкек) считает, что для развития интеграционных процессов в Кыргызстане и в других республиках Центральной Азии необходимо защищать и развивать русский язык. Об этом он рассказал на прошедшем в Новосибирске очередном круглом столе по Центральной Азии, который был посвящен идеологическим факторам межгосударственного сотрудничества:

Если говорить об идеологических процессах, которые происходят в Кыргызстане, то могу сказать, что надо смотреть на те вещи, которые происходят, на основу для того, чтобы мы как единое пространство могли сохраниться, Образ Китая, который сейчас доминирует и стремится стать супердержавой, для нас – кочевников, для Кыргызстана всегда имеет отрицательную сторону. Вся наша история была связана с тем, что мы с ними воевали и у нас на генетическом уровне есть большое неприятие. Но Китай – очень аккуратная страна. Она занимается стратагемами, когда очень мило предлагает деньги. Самый большой плюс китайской экономики продвижения, что Китай перенес весь советский потенциал на свою территорию и сегодня он нам предлагает проекты, когда идут инвестиции взамен ресурсов.

Китай довлеет, а единственным полем для нашего объединения остается русский язык. Почему я говорю об этом? Дело в том, что любой наш договор – даже с Казахстаном, даже с Россией, с кем угодно – будет подписан на русском языке. У нас есть проект Кумтор с канадским правительством – он на русском языке. Наши специалисты не знают английский в совершенстве, настолько чтобы потом защитить в международных судах, если произойдет какой-то скандал.

Я считаю, что русский язык надо развивать. Это – главный фактор нашего идеологического объединения сегодня, база, чтобы мы не окитаились или не арабизировались, база для создания каких-либо общих ценностей – континентальных. Думаю, что пока именно защита и помощь в развитии русского языка на наших территориях создают общность.

Источник: ВЭС 24