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При получении 100 тысяч сомов задержана сотрудница Счетной палаты КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлен факт вымогательства денежных средств в сумме 160 тысяч сомов со стороны сотрудника территориального подразделения Счетной палаты КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям В.Ш. у бывшего главы Таш-Мойнокского а/а Жумгалского района Нарынской области А.М. за положительное решение вопроса по проверке финансово-хозяйственной деятельности данного МСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"19 мая 2023 года ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР, с поличным при получении 100 тысяч сомов задержана указанная В.Ш.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих отношение к данному преступлению.

Задержанная водворена в СИЗО-1 в Бишкеке".


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URL: https://www.vb.kg/429772
Теги:
ГКНБ, Нацстатком, задержание, Кыргызстан
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