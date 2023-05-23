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Мэр Бишкека предложил создать в каждом вузе стройотряд

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- Бермет Таалайбекова
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В столичном муниципалитете состоялась встреча мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с ректорами вузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече присутствовали заместители мэра, проректор по административно-хозяйственной работе Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына Бакытбек Айтахунов, проректор по развитию и привлечению инвестиций Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова Жыргалбек Сыдыков, проректор по государственному языку и воспитательной работе Кыргызского национального аграрного университета имени К.И.Скрябина Светлана Батаканова, ректор Кыргызской государственной академии имени физической культуры и спорта Б.Т. Турусбекова Саитдин Азизбаев.

Во время встречи участники обсудили возможность сотрудничества по проектам, которые планирует реализовать муниципалитет, в том числе по проектам благоустройства прибрежных зон рек Ала-Арча, Аламедин и БЧК.

Как отметил Эмилбек Абдыкадыров, участие студентов в жизнедеятельности города – хорошая практика, где возможно применить все полученные теоретические знания.

Также мэр столицы предложил создать стройотряд при каждом ВУЗе из числа активных и талантливых студентов.

Руководители учебных заведений поддержали инициативу и выразили готовность к сотрудничеству. Однако отметили, что нужно разработать механизмы для мотивации студентов.


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URL: https://www.vb.kg/429777
Теги:
вуз, Бишкек, мэр
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