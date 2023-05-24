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Теперь сообщения в WhatsApp можно редактировать

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Мессенджер WhatsApp добавил функцию изменения сообщений после отправки, сообщается на сайте мессенджера.

"Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений.

Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите "Изменить" в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки.

Ваши собеседники увидят пометку "Изменено", но не смогут посмотреть историю исправлений. Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием.

Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям".


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URL: https://www.vb.kg/429781
Теги:
социальные сети
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