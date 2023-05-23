"Бакай Банк" выступил с обращением по поводу угрозы вторичных санкций

Руководство ОАО "Бакай Банк" выступило с обращением по поводу деятельности банка в условиях угрозы вторичных санкций, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В последнее время активизировались слухи и домыслы относительно введения вторичных санкций в отношении Центрально-Азиатских республик, а также относительно крупных системообразующих предприятий, в том числе и финансовых.

Мы ценим свою репутацию и всегда готовы четко и ясно ответить на любые обвинения в нечистоплотности и неэтичности ведения бизнеса.

Особенно, будучи крупнейшим налогоплательщиком среди банков в ушедшем 2022 году, мы с особым вниманием относимся к своему имени, и, в связи с этим, ОАО "Бакай Банк" в этом заявлении ставит целью максимально прозрачно обозначить некоторые аспекты своей деятельности, в которых голословно, необдуманно, поверхностно, деструктивно, а порой и саботирующе – обвиняют Банк некоторые источники.

Заявление предназначено для широкого круга аудитории – мы хотим, чтобы нас услышал и понял каждый: не только клиент нашего банка, но и каждый гражданин Кыргызской Республики, кто прочтет это заявление.

ОАО "Бакай Банк" считает крайне важным подчеркнуть(!), что мы НЕ поддерживаем военную агрессию России к Украине.

Однако, мы ежедневно на себе испытываем, что означает лавировать между двумя главными факторами: антивоенными санкциями, которые автоматически задевают нас, как бизнес, работающий в этом регионе; и тем, что экономики Кыргызстана и России связаны настолько тесно, что требовать от нас отказа от любых экономических/ товарных взаимодействий с Россией без какой-либо поддержки – это дешевый популизм, который приведет к краху экономики нашей республики.

Мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить резко возникший долларовый дефицит на рынке, изыскали законные(!) способы привлекать в страну объемы валюты, которая нужна каждому первому бизнесу республики, неважно какого размера. И каждой пятой семье в стране – для личных нужд.

В частности, мы в экстренном порядке успешно наладили поставки необходимых стране объемов доллара через оптовых поставщиков валюты Федеральной резервной системы США.

Тем не менее, мы наблюдаем, что, давая нам резкие негативные оценки, призывая включить в отношении нас санкции, никто не дает себе труда сделать глубокий анализ, в каких условиях живет республика, какие проблемы мы решаем. Для нас ВСЕГДА и ПЕРВОЧЕРЕДНО стоят интересы нашей страны и бизнеса. Если бизнесу и простым гражданам нужны каналы и инструменты для работы и жизни – наша задача обеспечить их в рамках нашей профессиональной деятельности.

Как бы мы не сочувствовали и сострадали, мы обязаны сначала позаботиться о себе, чтобы быть дееспособными и закрывать нужды рынка, и мы обязаны умно процветать, чтобы иметь прибыль и приносить деньги в казну государства. И чем выше прибыль – тем выше наш вклад в казну.

Теоретически представим, что Кыргызстан принял волевое решение и разорвал в одночасье все торговые связи с вторым после Китая крупнейший экономическим партнером.

Что произойдет? Моментальное обрушение экономики Кыргызстана в считаные дни, максимум недели. Резкий скачок цен, гиперинфляция с неконтролируемым ростом доллара, закроется большая часть локомотива кыргызстанской экономики – малый и средний бизнес, а сотни тысяч простых кыргызстанцев потеряют работу в один момент и есть будет просто нечего. Государству же просто нечем будет закрывать возникший вакуум, поскольку бизнес будет также обрушен, у страны гигантские долги по кредитам.

Произойдет мета-взрыв социальных проблем, включая рост преступности и т.д., и т.п.

В этих сложных условиях, оказавшись меж двух огней, мы, как часть бизнеса, изобретаем все возможные пути:

1) Да, получить прибыль, а это дает нам возможность, повторим: приносить в казну налоги и делать хорошие дела: мы регулярно об этом оповещаем через СМИ. Мы хотим своим примером показать, что делиться благосостоянием – это наша ценность, и это для нас почетно и обязательно: ОАО "Бакай Банк" регулярно осуществляет серьезные вливания в социальные и благотворительные проекты и поддержку программ и государственных, и наших собственных.

2) В это же время, мы стараемся соответствовать мировым стандартам – ответственно исполняем ВСЕ возможные запросы и требования коллективного Запада, по регулированию финансового рынка в новых турбулентных условиях геополитики и серий антивоенных санкций.

Авто-комплаенс-контроль

Так, например, ОАО "Бакай Банк" на сегодня первый и единственный, кто уже внедрил и использует систему авто-комплаенс-контроля компании LexisNexis Risk Solutions (это программное обеспечение всемирно известной компании, которым пользуется большинство американских и европейских банков в своей работе для автоматического отслеживания банком лиц/организаций, включенных в санкционные списки. Программа работает автоматически и исключает человеческий фактор, тем самым минимизируются риски проведения операций лицами/организациями, находящихся под санкциями).

Подчеркнем, что базы данных LexisNexis Risk Solutions включают в себя все(!) требуемые списки санкций: Совета Безопасности ООН, OFAC (США), Европейской службы внешнеполитической деятельности (EU), Казначейства Великобритании (HMT) и др.

Договор с LexisNexis Risk Solutions был заключен еще в прошлом году для снижения рисков в области соблюдения требований и законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Все сотрудники банка прошли обучение.

*Комплаенс-контроль – это система управления и контроля по несоблюдению требований законодательства по установленным нормативам.

Все это было сделано ввиду выдвинутых официальных требований специального департамента OFAC Министерства Финансов США, который отслеживает исполнение странами условий для НЕ включения в список санкционных стран.

Карты "Мир"

Следующий вопрос – всем известные карты "Мир", которыми ранее пользовались граждане России. ОАО "Бакай Банк" отключил карты "Мир" самым первым из кыргызстанских банков, сразу после прозвучавшего предупреждения Минфина США (от 15.09.2022), а точнее - заявления Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), гласившем, что "финансовые организации не из США, заключающие с оператором российской платежной системы "Мир" какие-либо соглашения, могут оказаться вовлечены в действия по обходу американских санкций".

Карты "VISA"

Другой момент, который "Бакай Банк" хотел бы четко обозначить: мы НЕ выдаем карты VISA удаленно, ни гражданам Кыргызской Республики, ни гражданам какой-либо другой страны, в том числе и России (включая категорию релокантов). Относительно релокантов отметим, что США НЕ запрещает выдавать данной категории платежные карты, о чем свидетельствует регулятивные положения, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет. ОАО "Бакай Банк" выдает банковские карты, но ТОЛЬКО при личной идентификации клиента.

Более того, внутри ОАО "Бакай Банк" действует специальный внутренний документ – решение Правления о недопустимости выдачи карт клиентам дистанционно, без личной идентификации. Банк следит за исполнением этого аспекта с пристальным вниманием.

ОАО "Бакай Банк" - член Торговой Палаты США

ОАО "Бакай Банк" является активным членом Американской Торговой Палаты и принимал участие во всех консультативных встречах с представителями всех американских правительственных/ надзорных структур, проявляющих внимание в отношении исполнения условий санкционных мероприятий.

Однако вынуждены заметить, что даже при прямом предложении ввести кураторство от запада для содействия и консультаций в этом вопросе – никаких действий не последовало по сей день, что вводит в недоумение: поскольку местный бизнес, не только наш банк, и не только финансовый сектор проявляет готовность сотрудничать, однако реальных мероприятий по организации сотрудничества в этом направлении все еще не последовало.

В заключении, хотели бы отметить еще раз: ОАО "Бакай Банк" – ответственный и этичный бизнес.

В своей прямой деятельности ОАО "Бакай Банк" приветствует, отслеживает, активно внедряет все(!) нужные инструменты и соблюдает все(!) предписания мирового сообщества в отношении санкционных ограничений.

Мы намерены продолжать политику успешного умного бизнеса, в интересах которого стоят не только наши интересы, как крупного бизнеса, но и благо нашей республики и наших граждан. А также – мы декларируем готовность, в меру наших сил и в рамках нашей профессиональной деятельности, внести любой возможный вклад в возвращение мирного баланса".