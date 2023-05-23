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ГКНБ задержан глава айыл-окмоту Араванского района

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ГКНБ КР установлено, что глава Тепе-Коргонского а/о М.М.А. в сговоре с другими должностными лицами 14 февраля 2022 года вынес постановление о переводе из категории "Орошаемая пашня" в категорию "Индивидуальное жилищное строительство" земельного участка, на которую в свою очередь ГУ "Кадастр" выдало государственные акты о праве частной собственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проведенной оценкой экспертизы установлено, что стоимость таким образом выведенного в частную собственность земельного участка составляет 7,7 млн. сомов.

В рамках этого уголовного дела 17 мая 2023 года задержаны глава Тепе-Коргонского а/о Араванского района М.М.А. водворен в ИВС Кара-Суйского РОВД по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.41-337 ч.3 УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/429783
Теги:
Араванский район, задержание, айыл окмоту, ГКНБ
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