Сианьская декларация – дорожная карта по сотрудничеству стран ЦА и Китая

"Итоги саммита в Сиане заложили новый формат международного сотрудничества, направленного на экономическое развитие и укрепление безопасности региона ЦА в период формирования нового миропорядка. Принятая декларация является дорожной картой по продвижению торгово-экономического, образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Что уже в ближайшие годы должно положительно повлиять на социально-экономическую стабильность и инфраструктурное развитие в регионе. Декларация на фундаментальном уровне поддерживает принципы взаимной поддержки в обеспечении суверенитета, независимости и территориальной целостности", сказал в интервью vb.kg политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Как заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, "динамично развивающаяся ЦА не только отвечает чаяниям народов региона на прекрасную жизнь, она придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики. "Доброе братство милее богатства". Межэтнические конфликты, религиозные трения и межкультурные различия в ЦА не являются проблемами непреодолимыми. Народы едины в стремлении укреплять солидарность, инклюзивность и согласие. Никто не имеет права на разлад и на противоборство в регионе, тем более претендовать на корыстные политические интересы".

Главы государств заверили друг друга во взаимном уважении выбранного пути развития в соответствии с национальными приоритетами, однозначно заявив о решительном противостоянии любому силовому вмешательству во внутренние дела стран Центральной Азии под любым предлогом. Попытки под видом продвижения принципов демократии, сказал vb.kg Игорь Шестаков, могут создать в ЦА политический хаос, привести к приходу к власти различных деструктивных сил, которые имеют международный опыт террористической и экстремистской деятельности.

Учитывая эти региональные вызовы и угрозы, Китай заявил о готовности помочь и поддержать страны Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал. Для достижения устойчивой общественно-политической стабильности страны Центральной Азии намерены учитывать эффективный опыт Компартии Китая. Стороны подтвердили в декларации и неуклонное соблюдение принципа "одного Китая".

В декларации было отражено приоритетное значение дальнейшей реализации инициативы "Один пояс - один путь" для развития международного сотрудничества. Лидеры государств выразили готовность усиливать сопряжение с инициативами и национальными стратегиями развития стран Центральной Азии. Стоит отметить, что и город Сиань, и провинция Шэньси являются важной частью проекта "Один пояс–один путь". Президент Казахстана назвал Сиань золотой колыбелью китайской цивилизации. Так что место проведения саммита было выбрано не случайно.

По мнению политолога Шестакова, для Кыргызстана одним из важных моментов в декларации стало закрепление пункта о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Согласно расчетам экономистов, прямые выгоды от вложения инвестиций в ее строительство заключаются в улучшении доступа к мировым рынкам стран ЦА. Для укрепления сотрудничества и развития ЦА Китай предоставит странам региона в общей сложности 26 миллиардов юаней в качестве грантовой финансовой поддержки. Эти средства будут направлены, в том числе на преодоление ключевых социальных проблем региона – борьбу с бедностью и на создание рабочих мест. Китайская сторона готова использовать для этого как современные технологии, так и увеличение числа совместных предприятий с привлечением рабочих кадров стран ЦА.

Также необходимо сказать о том, что в Сианьской декларации отражено сотрудничество по линии СМИ. В последние 4 года Центральная Азии находится в эпицентре информационных войн, ведущихся группой западных медийных ресурсов, которые вместо объективных оценок пытаются фейковыми вбросами создать максимально негативный фон китайскому присутствию в регионе.

Как сказал vb.kg Шестаков, конструктивные результаты достигнутых договоренностей в Сиане могут быть подвержены очередным информационным атакам. Поэтому проведение экспертных заседаний, круглых столов с участием представителей экспертного и медийного сообществ КР и других стран региона дают возможность доносить до общественности ЦА объективные оценки и выводы о перспективах многостороннего взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем.