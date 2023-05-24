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Конкурс школьных директоров: новый со старыми дырами

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- Ольга Новгородцева
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Министр образования и науки Каныбек Иманалиев принес в наш дом радостную весть: порядок назначения школьных директоров будет вновь изменен. Потому что прошлогодний себя не оправдал и вместо ожидаемого образовательного подъема принес только… мягко говоря, неприятности.

С 2022 года, напомним, реформаторы в сфере образования затеяли в Кыргызстане мероприятие под условным девизом "Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня". Уволили по всей стране директоров школ, дольше пяти лет просидевших на одном месте, и объявили конкурс на замещение освободившихся должностей. Причем случилось это не когда-нибудь заблаговременно, а аккурат перед началом очередного учебного года.

Что требовалось от претендентов на заветную директорскую должность? По сути – не так уж и много. Знать законодательство и компьютер. Все остальное – дело десятое.

Ах да, еще надо было уметь подавать документы.

Именно с этим большинство кандидатов не справились, позорно провалив первый этап конкурса. Вдруг выяснилось, что у многих кыргызстанцев с высшим педагогическим образованием серьезные проблемы с документацией. То есть это так или иначе подозревалось и раньше, но чтоб до такой степени… Чтобы не суметь правильно написать заявление и вовремя его отправить куда следует…

Ну и ладно. Не справились – не страшно. В следующий раз получится. Не получится в следующий – через раз-то уж наверняка. Многие претенденты, кстати, именно так и поступали. Упорно, раз за разом подавали неправильные документы на конкурс. Так сильно хотели директорами стать, что кушать не могли…

Однако сейчас не о них. Сейчас – о том, что было с теми, кто по счастливой случайности не отсеялся на этапе приема документов. Они сдавали тестирование. На компьютере. Что для многих кандидатов стало еще одним кошмарным испытанием. Выяснилось – опять же "вдруг" – что многие люди с высшим педагогическим образованием, говоря по-умному, не владеют азами компьютерной грамотности. А говоря по-простому – не знают, на какую кнопку нажать, чтобы компьютер наконец включился.

Включить чудо техники им, допустим, помогли. А потом? Как потом отвечать на вопросы теста, если есть вероятность тупо ткнуть не туда?

Была, впрочем, и обратная вероятность – случайно ткнуть туда. Не зная ответ на вопрос, нечаянно ответить правильно…

Вопросы теста касались в основном законодательных актов, так или иначе связанных с образованием, и информатики. "Что такое монитор, где он расположен и для чего нужен?" - примерно такие.

Составители тестов (да и вообще горе-реформаторы) не учли один весьма важный момент: хороший директор школы – это не только тот, кто блестяще ориентируется в законодательстве и мало-мальски разбирается в компьютере. Хороший директор – это еще и умение находить общий язык с детьми и коллегами, способность вовремя и с наименьшими потерями гасить возникающие в коллективе конфликты; это еще и крепкий хозяйственник… Да и опыт работы – не последнее дело.

Эксперты еще в прошлом году пытались достучаться до реформаторов: ладно, дескать, прошел кандидат по конкурсу, начал директорствовать. Сколько времени ему потребуется, чтобы полностью наладить связь с коллективом, досконально разобраться, что к чему, и войти в колею? Потребуется как раз лет пять. А что потом? А потом его снова под зад коленом, потому что положенный срок уже отсидел.

Как и следовало ожидать, реформаторское новшество потерпело полный крах. Буквально единицы конкурсантов перешагнули порог необходимого количества баллов. К сентябрю огромное количество школ остались без директоров. Вплоть до Нового года конкурс судорожно продолжался - этап за этапом. Речь уже не шла о том, чтобы выбрать лучших из лучших. Нет! Выбрать бы уже каких-нибудь, более-менее соответствующих, хотя бы по основным параметрам. Этих "более-менее" не принимали в коллективе, они разваливали все, что до них было налажено с большим трудом, они показывали свою полную директорскую несостоятельность…

И вот наконец свершилось. Не прошло и года, как Министерство образования начало что-то подозревать. И решило изменить – точнее, малость подкорректировать порядок назначения школьных директоров.

Как это понимать? Принципиально ничего не меняется. Директором по-прежнему может стать любой желающий. Главное – чтобы имел высшее педагогическое образование, разбирался в законах… Чтобы не имел судимости. То есть раньше, видимо, предполагалось, что в директора можно прямиком с нар.

Теперь с потенциальными школоначальниками, по крайней мере, будет проводиться предварительное собеседование. И с коллективами, прежде чем представлять им нового руководителя, будут беседовать.

Беседы-собеседования – это, конечно, хорошо. С умным человеком поговорить всегда приятно и даже в чем-то полезно.

А когда уже начнем о профпригодности судить не по словам, а по делам?


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URL: https://www.vb.kg/429793
Теги:
конкурс, реформы, Кыргызстан, Министерство образования
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