Нурлан Досалиев: КНР приложит максимум сил для развития экономик стран ЦА

Главным стержнем саммита, по мнению ветерана органов безопасности, полковника Нурлана Досалиева, является проблема обеспечения безопасности на стыке двух регионов земного шара: Евразийском и Азиатско-Тихоокеанском. В США уже "стоят на конвейере" программы по обеспечению Тайваня всем необходимым для ведения войны против КНР (практически полная аналогия со сценарием на Украине). Для этой цели два года назад был создан военно-ударный блок AUKUS. Общая ситуация ожидания войны усугубляется темой биологического терроризма, возведенного США в ранг государственного.

"Благодаря проводимой Россией специальной военной операции на Украине стало известно о проводимой военными США в секретных лабораториях на украинской территории деятельности по созданию биологического оружия, причем имеющего генетическую направленность (то есть данное оружие имеет характеристики истреблять людей только определенной национальности). Дело в том, что США разрабатывают биооружие с использованием штаммов опаснейших заболеваний, имеющих смертность до 70 % (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка и пр.), которое способно поражать население стран противника по расовым, национальным признакам.

Поэтому не случайно в преддверии начала работы саммита "Китай – Центральная Азия" официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин сделал заявление, в котором обвинил США в создании биологического оружия для поражения определенных этносов. Было указано, что военнослужащие армии США давно осуществляют сбор геномных данных азиатских китайцев, европейских арийцев и ближневосточных арабов.

Совокупность указанных и других угроз безопасности огромного региона от морского бассейна ЮВА и до Центральной Азии, в центре которого находится Китай, вынуждают нынешнее руководство КНР разрабатывать серьезные меры многоступенчатой защиты.

Современный Китай стоит перед лицом таких вызовов, которых не было со времен основания древней китайской государственности", - отметил военный эксперт Нурлан Досалиев.

По его мнению, Китай стремится избежать любых предпосылок, которые могут привести к дестабилизации региона Центральной Азии. А потому официальный Пекин делает и будет делать все возможное для минимизации в регионе негативного влияния со стороны Запада, прежде всего США. В нынешних условиях абсолютно недопустимая для КНР вещь – это размещение каких бы то ни было западных военных баз на территории стран региона. Для КНР очень важно, чтобы стратегически важный соседний регион Центральной Азии был свободен от негативного напряжения (социальные конфликты, угрозы террористического характера, сепаратизм, предпосылки для силового захвата власти и т.п.). Процветающая дружественная Центральная Азия безо всяких негативных сюрпризов – именно такими хочет видеть Китай бывшие советские республики Средней Азии.

"В целях нейтрализации "тлетворных" усилий Запада Китай приложит максимум сил для развития сферы экономики стран ЦА. В этой связи будут осуществляться имеющиеся, а также новые проекты в области развития логистики, энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и т.д., в том числе в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Особая роль отводится Казахстану и Кыргызстану, которые имеют общие границы с КНР. Кроме того, китайское руководство является едва ли не единственной стороной в мире, которая знает всю глубину роли кыргызского этноса в истории Евразийского пространства и собственно Китая.

Китай прекрасно понимает, что для реализации всех этих планов удобнее и самое главное - более безопасно вести диалог не с каждой страной в отдельности, а с определенным единым, монолитным образованием. Не исключено, что именно это положение (если хотите, установка) будет предложено в качестве главного и безоговорочного условия для оказания со стороны КНР беспрецедентных мер по оказанию странам региона финансовой, экономической и иной помощи.

Тайваньская проблема и приближающаяся со стороны Запада "тень войны" заставили Пекин глубже присмотреться к странам региона – их особенностям и имеющимся различиям. Вне всякого сомнения, на фоне все более отчетливо выступающих вызовов и угроз китайские власти, обладающие стратагемным мышлением, все больше склоняются к мнению о желательном монолитном характере стран региона. Мудрость нынешнего китайского руководства проявляется не только в правильной оценке имеющихся и перспективных угроз безопасности КНР, но также и подборе путей решения этих проблем. Проще говоря, времени слишком мало для того, что сделать нынешние страны Центральной Азии "прокитайскими". Но его достаточно, чтобы правильно сориентировать эти страны в направлении своего главного геополитического и геостратегического союзника – России, "исторической Ойкумены" народов Средней Азии.

Именно Китай, как никто иной, сможет "открыть глаза" руководящим элитам бывших советских республик – указать на их общие исторические, если хотите, генетические корни стран региона. Стоит важнейшая геополитическая задача – собрать страны Центральной Азии воедино и подтолкнуть их обратно в лоно России. При этом соединив их транспортно-логистическими узами, долгосрочными и экономически выгодными крупными проектами и т.д.

Современный "Великий кормчий Китая" товарищ Си Цзиньпин собирает лидеров стран Центральной Азии в самой восточной точке Шелкового пути для того, чтобы обратить их взоры на Север. Там - истоки безопасности для всего региона (это главное в современных условиях), оттуда будет идти ветер новых эпохальных перемен, духовного возрождения и экономического процветания. Перефразируя древнюю китайскую логическую поговорку, можно сказать: если в начале саммит назывался "Китай – Центральная Азия", то после завершения его можно назвать: "Центральная Азия - Китай". Для этого есть все основания", - считает военный эксперт Нурлан Досалиев.