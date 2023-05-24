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Сотрудниками СБНОН раскрыта схема распространения наркотиков

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- Бермет Таалайбекова
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В рамках операции "Канал-Аракс", проведен обыск квартиры гр.М.Б. 1974 г.р. проживающий в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в результате обыска обнаружены и изъяты 1кг 45гр наркотических средств "гашиш" афганского происхождения, "Чарс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.282 ч.2 УК КР. Решением суда его заключили под стражу в СИЗО-1 на 2 месяца.

В ходе следственных действий установлено, что задержанный бесконтактным способом приобретал наркотические средства у некого мужчины по имени "А", который как выяснилось отбывает срок наказания в одном из исправительных колонии Чуйской области. Деньги оставлял в

обменном бюро в г.Бишкек и наркотические средства получал в разных местах, которые оставлялись неизвестными лицами в виде закладки. Кроме того, задержанный М.Б. для получения следующей партии наркотиков оставил денежные средства в размере 1 млн сомов в одном из обменных пунктов города Бишкек.

На днях, сотрудниками СБНОН совместно со следственно-оперативной группой УВД города Ош, вдоль реки Ак-Буура под камнями обнаружены и изъяты шесть брикетов квадратной формы с пластилинообразными веществами коричневого цвета со специфическим запахом конопли, обмотанные в полиэтиленовые пакеты общим весом 3кг 70гр.

Общий вес изъятых веществ составил 4кг 115гр.Далее, осужденный "А" который отбывает свой срок путем телефонных переговоров с задержанным предлагает преобрести дополнительно 10кг наркотического средства и просит оставить деньги на том же обменном бюро. Так, в ходе проведенной операции при передаче денежных средств 285000 сомов и 2000 долларов для очередной партии наркотиков задержан гр.Ж.М. работник обменного бюро города Бишкек.

По факту отмывания и легализации преступных доходов работник обменного бюро Ж.М. водворен в СИЗО. Проводится дальнейшее расследование.


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URL: https://www.vb.kg/429795
Теги:
задержание, наркотики, Ош, Бишкек, МВД
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