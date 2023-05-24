В Бишкеке пройдет большой туристический фестиваль

В Бишкеке пройдет туристический фестиваль, который соберет более 10 000 гостей и жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в.КР.

"Узнать больше о своей стране, об интересных, еще не опробованных туристических продуктах, принять участие в мастер-классах, оценить национальную кухню, почувствовать себя ремесленником, сделать незабываемые фотографии в стиле великих кочевников. Все это возможно на Бишкекском туристическом фестивале, который пройдет 27 мая с 10:00 до 18:00 в Дубовом парке.

В программе фестиваля пространство развлечений, мастер-классов и гастрономическая зона, выставочная зона игроков рынка туризма и шоу-программа. На базе туристического информационного центра "Босого" планируется выступление известных экспертов в сфере экотуризма и развития туристических мест в Кыргызской Республике.

Также будут проведены B2B встречи, где участники смогут представить свои идеи в области туризма, познакомиться с новыми тенденциями и наладить бизнес-контакты.

"Фестиваль станет площадкой для делового знакомства всех игроков рынка туризма Кыргызстана. Мы соберем туроператоров, ремесленников, гостевые дома и отели, провайдеров туристических услуги, а также различные этнические шоу-программы.

Это станет мощным толчком для старта турсезона-2023", - обещают организаторы.

Цель фестиваля - развитие внутренних туристических продуктов, продвижение местных провайдеров услуг через сотрудничество с туроператорами. А также развитие Бишкека как туристской дестинации.

На площадках фестиваля будут представлены более 100 активных участников рынка туризма Кыргызской Республики. Ожидается более 15 тысяч гостей из числа горожан и гостей столицы.

Организаторы фестиваля - Мэрия города Бишкек, Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, Департамент туризма КР и ивент-агентство SunHouse Team. Вход для всех посетителей - свободный.

Получить подробную информацию можно по телефону: 0 222 255 366, 0 706 666 133 (Whatsapp). И на сайте: http://btf2023.tilda.ws/. #visitkyrgyz #visitbishkek".