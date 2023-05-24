Погода
$ 87.55 - 88.20
€ 94.55 - 95.55

Вузы получили более 2 млн сомов на профилактику неинфекционных заболеваний

133  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане", финансируемый Швейцарией, было выделено более 2 миллионов сомов для 5 высших учебных заведений Бишкека на продвижение здорового поведения среди студентов через программу малых грантов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, программа малых грантов среди университетов была объявлена в октябре 2022 года. На получение грантов претендовали 14 ВУЗов. Основная цель программы - укрепление здоровья и профилактика неинфекционных заболеваний среди студентов. Создание в университетах благоприятной среды для продвижения физической активности и здорового питания помогает снизить основные поведенческие факторы риска неинфекционных заболеваний. Пять университетов получили грант на проведение мероприятий по укреплению здоровья:

•Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова - установка тренажерной площадки на территории университета;

• Международный Кувейтский университет - установка воркаут-площадки и уличных тренажеров, приобретение спортивного оборудования для спортивного зала;

• Университет Адам - оборудование спортивного зала для студентов с целью поддержки спортивных занятий студентов;

• Международный университет Ала-Тоо - оснащение спортивного зала для студентов с целью содействия развитию физической активности;

• Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова - обустройство зоны для занятий смешанной йогой, фитнесом и хореографией, настольными видами спорта. Открытие "Фито-чай-салат бара" для студентов с целью предоставления здоровой пищи и пропаганды здорового питания.

К настоящему времени все университеты уже установили свои спортивные площадки и точки здорового питания. В рамках программы малых грантов университеты проводили информационные кампании и дни здоровья/ярмарки здоровья для укрепления здоровья студентов.

Справка: Неинфекционные заболевания - это хронические, медленно прогрессирующие заболевания. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни легких и сахарный диабет. В 2020 году сердечно-сосудистые заболевания были основной причиной смертности в Кыргызстане, составляя 52% всех случаев смерти в стране. Онкологические заболевания занимают второе место (10,8%), за ними следуют болезни органов дыхания (6,9%). Физическая неактивность, нездоровое питание, злоупотребление алкоголем и курение являются основными поведенческими факторами риска, которые могут привести к неинфекционным заболеваниям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429798
Теги:
вуз, студенты, Швейцария, Бишкек, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  