Вузы получили более 2 млн сомов на профилактику неинфекционных заболеваний

В рамках проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане", финансируемый Швейцарией, было выделено более 2 миллионов сомов для 5 высших учебных заведений Бишкека на продвижение здорового поведения среди студентов через программу малых грантов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, программа малых грантов среди университетов была объявлена в октябре 2022 года. На получение грантов претендовали 14 ВУЗов. Основная цель программы - укрепление здоровья и профилактика неинфекционных заболеваний среди студентов. Создание в университетах благоприятной среды для продвижения физической активности и здорового питания помогает снизить основные поведенческие факторы риска неинфекционных заболеваний. Пять университетов получили грант на проведение мероприятий по укреплению здоровья:

•Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова - установка тренажерной площадки на территории университета;

• Международный Кувейтский университет - установка воркаут-площадки и уличных тренажеров, приобретение спортивного оборудования для спортивного зала;

• Университет Адам - оборудование спортивного зала для студентов с целью поддержки спортивных занятий студентов;

• Международный университет Ала-Тоо - оснащение спортивного зала для студентов с целью содействия развитию физической активности;

• Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова - обустройство зоны для занятий смешанной йогой, фитнесом и хореографией, настольными видами спорта. Открытие "Фито-чай-салат бара" для студентов с целью предоставления здоровой пищи и пропаганды здорового питания.

К настоящему времени все университеты уже установили свои спортивные площадки и точки здорового питания. В рамках программы малых грантов университеты проводили информационные кампании и дни здоровья/ярмарки здоровья для укрепления здоровья студентов.

Справка: Неинфекционные заболевания - это хронические, медленно прогрессирующие заболевания. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни легких и сахарный диабет. В 2020 году сердечно-сосудистые заболевания были основной причиной смертности в Кыргызстане, составляя 52% всех случаев смерти в стране. Онкологические заболевания занимают второе место (10,8%), за ними следуют болезни органов дыхания (6,9%). Физическая неактивность, нездоровое питание, злоупотребление алкоголем и курение являются основными поведенческими факторами риска, которые могут привести к неинфекционным заболеваниям.