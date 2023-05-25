Муж довел до аффекта - и был убит

В 2010 году в семье Айнуры К. (имена по этическим соображениям изменены) случилось страшное горе. Фактически всю ее семью убили – родителей, брата, сестру. Основная психологическая нагрузка легла на ее плечи. Надо было опознавать в морге тела самых близких людей с огнестрельными ранениями, заниматься похоронами, участвовать во всех следственных действиях.

Если бы не муж Алмаз, с которым к тому времени они прожили три года, неизвестно, как бы бедная женщина перенесла это потрясение. Муж все время был рядом, поддерживал ее, как мог, старался во всем помочь.

Тем не менее трагедия не прошла бесследно. У Айнуры начались проблемы психического характера. Она проходила обследование, несколько раз ложилась в больницу… И только благодаря мужу, как сама она признает, потихоньку вышла из депрессивного состояния.

Айнура и Алмаз жили, воспитывали сына, и на какое-то время ситуация вроде стабилизировалась и нормализовалась. Однако после годовщины со дня смерти родственников Алмаза как подменили. Он стал устраивать скандалы и – самое страшное – постоянно напоминал жене о ее покойных родителях, оскорбляя их память.

Айнура, по ее словам, пожаловалась деверю – брату мужа. Тот обещал поговорить с братом и сдержал обещание, но без видимых результатов. В конце концов Айнура приняла решение развестись.

Из показаний свидетеля Ж.А.:

- Мне позвонил брат Алмаз, сказал, что его ударили ножом, он чувствует слабость и засыпает. Попросил приехать. Сам он в это время был за рулем своей машины. Через минуту брат перезвонил и просил поспешить, потому что засыпал на ходу и врезался в другую машину. Сказал, что уже вызывают ГАИ.

Я подъехал к месту ДТП, подбежал к машине брата, вытащил его, перенес в свою машину и повез в больницу. Спрашивал, что случилось. Алмаз сказал, что ножом его ударила жена, но просил никому об этом не рассказывать. Еще просил присмотреть за сыном и разобраться с водителем машины, в которую он врезался…

Из показаний свидетеля Н.Ж.:

- Я временно жила с семьей своей сестры Айнуры. В последнее время сестра была в ссоре со своим мужем, потому что у него появилась другая женщина. Они не жили вместе.

В день, когда все случилось, точнее – поздно вечером, Алмаз пришел домой и стал стучаться в дверь. Сестра вышла в подъезд, где они ругались, кричали друг на друга, матерились. Я вышла к ним и попросила не ругаться при соседях. Алмаз спустился по лестнице и ушел. Сестра была вся на нервах. Она завела меня в спальню, я заснула, а когда проснулась – увидела, что Айнура одевается и куда-то собирается. Объяснила, что муж попал в ДТП.

Через некоторое время сестра позвонила и сообщила, что находится в больнице. И еще сказала, что сейчас домой приедет брат мужа. Он приехал не один, а с сотрудниками милиции. Попросили выдать все имеющиеся в доме ножи…

Соседи характеризуют семью как явно неблагополучную. С постоянными конфликтами, криками и руганью. Айнура – добрая, но вспыльчивая и несдержанная, Алмаз – в целом неплохой, но настоящий домашний тиран, избивавший жену и сына-семиклассника.

Из показаний сына Айнуры и Алмаза:

- В ту ночь я лежал в кровати и засыпал. Пришел папа, и они о чем-то с мамой разговаривали. В какой-то момент папа что-то закричал, а мама пошла на кухню. По звукам я понял, что она взяла нож. И вышла в подъезд…

В больнице Алмаз скончался, не приходят в сознание.

Айнуру обвинили в убийстве из хулиганских побуждений: "Обвиняемая заранее имела умысел и намерение убить мужа и ждала подходящего момента для реализации своей цели, каждый раз подталкивая его к скандалам. В ходе очередной ссоры с супругом хладнокровно нанесла ему проникающий удар ножом в область сердца. С целью скрыть следы преступления смыла следы крови на лестничной площадке, а потом выкинула нож, чтобы правоохранительные органы не смогли найти орудие преступления".

Октябрьский районный суд обвинение переквалифицировал с "хулиганских побуждений" на убийство в состоянии аффекта. Айнуру приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима.

Бишкекский городской суд с этим приговором не согласился. Судебная коллегия пришла к выводу, что продуманные и осмысленные действия подсудимой исключают состояние аффекта, и убийство было все-таки осознанным. Однако надо принять во внимание заключение экспертов, установивших, что Айнура длительное время находилась в психотравмирующей ситуации – связанной и с перенесенной семейной трагедией, и с противоправным поведением мужа.

Окончательное решение суда – три года лишения свободы.