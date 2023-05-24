Женишкуль Хулхачиева: Невозможно развивать кыргызский язык без русского

На базе Московского государственного лингвистического университета в Москве на кафедре языков и культур СНГ функционирует Центр кыргызского языка и культуры им. Ч. Айтматова. "ВЭС 24" обратился к его директору Женишкуль Хулхачиевой, чтобы узнать из первых уст, как развивается киргизский язык в России и какие проблемы возникают у филологов.

Вы являетесь представителем уникального научного коллектива, который не просто занимается филологическими аспектами кыргызского языка, но и, что называется, выполняет еще и просветительскую функцию. Мы знаем, что в Кыргызстане делается немало для сохранения русского языка как официального. А если вопрос поставить иначе: что делается в РФ для развития киргизского?

- Я более 15 лет в Москве преподаю киргизский язык как иностранный. Приехала в столицу по приглашению Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), в то время создавался факультет языков стран СНГ.

Считаю, что мне повезло вдвойне - МГЛУ сотрудничал с Бишкекским гуманитарным университетом, и столичный вуз тогда активно набирал преподавателей на конкурсной основе, благополучно справившись с испытаниями, я и оказалась в стенах прославленного вуза.

До этого я успешно окончила Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына, филологический факультет по специальности - преподаватель киргизского языка в русской школе. Одновременно в то же время я защитила кандидатскую диссертацию, получилось так, что после защиты я сразу приехала в Россию.

Надо отметить, что в МГЛУ с 2000 года в вузе изучают языки стран СНГ, в рамках университета функционирует кафедра культур и языков стран СНГ. Обучение киргизского языка началось с 2004 года, когда стартовал большой федеральный проект "Лингво-парк", в рамках проекта мы начали готовить учебники киргизского языка для его изучения в России.

Проект позволил издать нам первый учебник "Практический курс киргизского языка", авторами этого учебника кроме меня были преподаватели из Кыргызско-Российского славянского университета и Киргизского национального университета. Соавторы очень щепетильно отнеслись к его изданию. Считаю, что нами был сделан правильный акцент, когда мы постигаем язык по принципу - от простого к сложному…

Второй проект по подготовке практического пособия мы создали уже для других целей, это был проект "Кыргызский язык для стран СНГ".

Конечно же, если сравнивать, что было и что стало, я скажу общее: сейчас у желающих изучить кыргызский язык большой арсенал различной учебно-методической литературы.

Отдельный учебник был написан совместно с Абдырахмановым Толобеком Абыловичем, сейчас он является ректором Национального университета в Бишкеке. Он член-корреспондент НАН КР, доктор исторических наук, профессор.

Кроме того, мы подготовили учебник "История, география и культура Кыргызской Республики". Все проекты по подготовке практических и теоретических пособий по изучению кыргызского языка финансирует Российская Федерация: на сегодняшний день было издано порядка 15 учебников для изучения языка в России.

Если говорить откровенно, то киргизский язык в России начал развиваться в начале 2000-х годов, сейчас официально киргизский язык изучается как второй иностранный язык в МГЛУ, МГУ, университете Министерства Обороны РФ и других образовательных учреждениях.

Благодаря этому, с уверенностью можно сказать, что кыргызский язык в России становится популярным. Выпускники МГЛУ пишут дипломные работы по Кыргызстану, и это не только лингвисты, но и представители других специальностей.

Ваш центр, конечно, выполняет еще и функции учреждения культуры. Какие мероприятия, которые Вы провели для своих соотечественников, наиболее памятны для Вас? Кто чаще всего принимает в них участие, есть ли среди зрителей и участников та категория, которую мы называем трудовыми мигрантами?

- Очень важный вопрос… На базе вуза имеется дирекция, в которую входит восемь культурно-просветительских центров стран СНГ. Один из центров - это как раз Центр кыргызского языка им. Айтматова, в рамках центра, дирекции и кафедры мы ведем культурно-просветительские и культурно-образовательные мероприятия. За 20 лет в нашем центре было проведено огромное количество разных мероприятий. На мой взгляд, самое значимое из них - это встреча с Чингизом Айтматовым, которая состоялась в 2004 году. Она оставила в моем сердце потрясающие воспоминания. В 2003 году я приехала в университет, а весной 2004 года я лично встречала Чингиза Айтматова в нашем вузе и в центре.

Мы провели открытый урок, это было настолько запоминающееся мероприятие, что мне и сегодня сложно передать все эмоции, которые я испытывала в тот момент. Я до сих пор ощущаю энергетику и ауру Айтматова, которая была во время открытого урока.

Чингиз Айтматов - удивительный человек. Во время своего выступления он создавал такие условия, чтобы студенты имели возможность задавать ему самые разные вопросы не стесняясь. И мастер преподал нам урок человечности и искренности. Во время этого мероприятия он сказал очень важные слова, которые я помню до сих пор:

"Я думаю, когда-то настанет время, когда я буду обсуждать мои произведения на кыргызском языке и мы будем дискутировать".

После визита Чингиза Айтматова число студентов, которые выбирали кыргызский язык для изучения, увеличилось. Чингиз Айтматов был приятно удивлен, что в центре России в Москве есть Центр кыргызского языка и культуры и российская молодежь изучает киргизский язык на таком уровне. Чингиз Айтматов говорил:

"Я приятно удивлен, для меня была бы большая честь, если бы студенты знали мое имя, а они, кроме этого, продемонстрировали знания кыргызского языка".

Айтматов бы поражен этим, он не ожидал такого увидеть…

Сейчас в нашем вузе проходит огромное количество научных конференций, в том числе посвященных памяти великого писателя.

Кстати, мы обратились в Министерство науки и высшего образования России с просьбой, чтобы оно включило в реестр социально значимых мероприятий "Айтматовские чтения".

В 2023 году Министерство науки и высшего образования финансирует нам это проект, и в рамках проекта "Айтматовские чтения" 11–12 декабря 2023 года они состоятся в Кыргызско-Российском славянском университете, данное мероприятие приурочено к Году русского языка в СНГ.

В рамках проекта "Айтматовские чтения" уже было выпущено два сборника. К нам также приезжала сестра Чингиза Айтматова Роза Айтматова, она выступала перед нашими студентами. Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат очень много помогает нам в нашей работе.

У нас был визит первой леди Кыргызской Республики Айгуль Жапаровой, ее хотели видеть многие вузы Москвы, но она приехала именно к нам и была удивлена той работой, которую мы реализуем в МГЛУ.

Честно говоря, сейчас сложно вспомнить все мероприятия, которые мы провели, я рассказываю только то, что получается быстро вспомнить.

Женишкуль, ряд экспертов утверждает, что без русского языка кыргызский не может развиваться. Мы часто слышим в Кыргызстане, что специальную литературу (по медицине и другим наукам) в стране вынуждены читать только на русском.

- Я также считаю, что невозможно развивать кыргызский язык без русского как в самой стране, так и за ее пределами. Объясню вам на примере. Я преподаю кыргызский язык в России. На каком языке у нас происходит общение со студентами? Ответ очевиден: конечно же, мы говорим на русском языке. Невозможно объяснить грамматические правила и другие составляющие на том языке, который мы изучаем. Если бы мы не знали русского языка, если бы русский язык не был для нас языком межнационального общения, всей этой работы, о которой я рассказываю, ее бы просто не было. Поэтому, я считаю, что русский язык должен сохраняться и развиваться. Знание двух языков никогда и никому не мешало. Русский язык всегда был и, я думаю, будет в Киргизии иметь статус второго официального языка.

Книжная литература. Как Вы помогаете соотечественникам в переводе произведений мировой художественной литературы на киргизский язык?

- В Москве последнее время активно развивается такое направление, как литературный клуб "Москва Кайрыктары" ("Московские напевы"). Вы знаете, что миграция достаточно большая, в силу этих объективных причин был открыт литературный клуб.

В России сейчас можно встретить не только обычных граждан Кыргызстана, в России сейчас проживают писатели, поэты, филологи, лингвисты, мало кто нашел себя тут по профессии ввиду разных обстоятельств. Вот эти люди открыли литературный клуб. Находится он в Москве, в этом клубе собираются люди, которые в свободное время пишут художественную литературу (прозу и поэзию) на кыргызском языке. Я иногда успеваю что-то читать из того, что издает литературный клуб.

Вернемся к русскому языку. Этот год в СНГ объявлен Годом русского языка, если говорить про великий и могучий, то как Вы оцениваете состояние русского языка в странах Центральной Азии - какую бы выделили главную проблему?

- Да, в этом году в странах СНГ проходит большое количество мероприятий, приуроченных к этому событию. Что касается Кыргызстана, Айтматовские чтения, о которых я говорила выше, пройдут в этом году в Кыргызстане и также посвящены 95-летию со дня рождения Айтматова.

В нашем вузе действует совет по русскому языку. Я вхожу в этот совет, его возглавляет ректор Ирина Краева. На совете мы в том числе обсуждаем, как развивать русский язык в стране и за пределами России.

Не так давно мы выполнили мониторинг на тему "Ситуация с русским языком в странах СНГ". Исходя из полученных данных, хочу сказать, что в Кыргызстане ситуация с русским языком достаточно стабильная, но есть и вещи, на которые нужно обратить внимание. В Кыргызстане, например, недостаточно новой литературы по изучению русского языка, сокращаются часы изучения русского языка в школах, и все это происходит на фоне того, что в некоторых районах республики вообще уже не говорят на русском языке.

Как Вы оцениваете общий уровень гуманитарных знаний молодых людей из стран Центральной Азии, которые поступают учиться в русские вузы, в частности МГУ и МГЛУ?

- Как я понимаю, интересуют студенты, которые поступают на бюджетные места? На мой взгляд, дети, которые приезжают поступать к нам, очень целеустремленные, знают, чего они хотят.

Скажите, а как оценивают Вашу работу правительство и президент Кыргызстана?

- Могу похвастаться, у меня есть благодарность от премьер-министра Кыргызстана, грамота от Жогорку Кенеша, есть медаль Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики, благодарности от посольства Кыргызской Республики в России.

Знаете, я считаю, что не в этом должна состоять ценность моей работы… Мои студенты иногда говорят, что они на некоторые пары могут опоздать, но, если стоит моя пара, они с радостью ждут ее… Поверьте, это выше любых похвал и грамот.

Справка "ВЭС 24": Хулхачиева Женишкуль Саматовна - кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья МГЛУ, преподаватель киргизского языка, директор Центра киргизского языка и культуры имени Ч. Айтматова.

Между прочим

"МГЛУ сотрудничает с вузами из Кыргызстана, существует соглашение, по которому мы отправляем на практику наших студентов. В программу практики включена культурная практика, языковая практика, учебно-производственная, длительность практики один месяц. Я считаю, что это очень важно как для изучения языка в среде, так и для налаживания контактов между студентами и преподавателями двух стран".

"Я хочу похвастаться, сейчас мы с вами находимся в кабинете Чингиза Айтматова. Этот кабинет был открыт только в 2023 году. Обычные ребята, которые работают в Москве, услышали о нашем центре, пришли и помогли сделать ремонт в этом кабинете. Сами они из Таласа, развивают свой бизнес в Москве. Это Исаков Кайрат и Нурканов Самат, они представляют ООО "Группа Компаний Атлант".

"Весной 2023 года знаменитый манасчи Рыспай Исаков, мой студент когда-то, попал в книгу рекордов Гиннесса. Он позвонил и предложил провести открытый урок со студентами МГЛУ, мы согласовали все вопросы, и он приехал со своей командой. Это народные артисты и деятели культуры Кыргызской Республики. В актовом зале устроили невероятное событие, до сих пор об этом говорят".