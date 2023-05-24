На КПП пресечена контрабанда табачных изделий на 80 млн сомов

Выявлен канал контрабандного ввозатоваров в особо крупном размере через КПП "Достук автодорожный". об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, были остановлены две грузовые автомашины, следовавшее из Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику через пункт пропуска "Достук" Юго-Западной таможни по направлению МТО "Кыргызмебель" Северо-Восточной таможни.

Данный товар в таможенном отношении был недостоверно задекларирован как "пряжа льняная". Однако, в ходе осмотра грузовых отсеков обнаружены "сигареты" иностранной марки "Platinum" в количестве 3059 коробок. В общей сложности обнаружено 1 529 500 пачек сигарет, и по самым грубым подсчетам стоимость задержанного товара превышает 80 млн. сомов.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится работа по определению причиненного государству ущерба, установлению фактических владельцев груза и других причастных лиц.