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На КПП пресечена контрабанда табачных изделий на 80 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Выявлен канал контрабандного ввозатоваров в особо крупном размере через КПП "Достук автодорожный". об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, были остановлены две грузовые автомашины, следовавшее из Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику через пункт пропуска "Достук" Юго-Западной таможни по направлению МТО "Кыргызмебель" Северо-Восточной таможни.

Данный товар в таможенном отношении был недостоверно задекларирован как "пряжа льняная". Однако, в ходе осмотра грузовых отсеков обнаружены "сигареты" иностранной марки "Platinum" в количестве 3059 коробок. В общей сложности обнаружено 1 529 500 пачек сигарет, и по самым грубым подсчетам стоимость задержанного товара превышает 80 млн. сомов.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится работа по определению причиненного государству ущерба, установлению фактических владельцев груза и других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/429802
Теги:
ГКНБ, граница, контрабанда, табак, Узбекистан, Кыргызстан
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