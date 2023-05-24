МВД: В жилмассиве "Колмо" введено в эксплуатацию новое здание ГОМ

В Первомайском районе столицы прошла церемония открытия нового здания городского отдела милиции №8. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Адылбек

Бийбосунов, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов, первый заместитель мэра города Бишкек Мирланбек Байгончоков и др.

Первый заместитель министра внутренних Адылбек Бийбосунов выступил с приветственной речью: "Сегодня особенный день для жителей жилого массива "Колмо", а также для сотрудников Первомайского РОВД. В районе, где мы находимся, возник ряд проблем по обеспечению круглосуточной безопасности местных жителей, приёму граждан, обратившихся за помощью, проведению мероприятий. Причина в том, что не было отдела милиции, который полноценно мог бы осуществлять указанную деятельность.

Как видите, на средства мэрии Бишкека мы в короткие сроки открываем отдел, отвечающий современным требованиям. С создания комфортных условий для милиционеров и граждан, начинается работа по поддержанию единого порядка и предупреждению нарушений. Качество, оперативность работы на прямую зависят от полноценного оснащения личного состава.

От имени руководства МВД и Управления внутренних дел города Бишкек выражаю благодарность руководству мэрии столицы, которое оказало поддержку в строительстве здания и способствует укреплению общественной безопасности, - сказал Бийбосунов