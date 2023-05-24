В КР за последние 5 лет в день "последнего звонка" зарегистрировано 25 ДТП

По проведенному анализу за последние пять лет 25 мая, в день последнего звонка, за сутки было зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ведомстсва.

Как показывает анализ:

- 25 мая 2018 г. было зарегестрировано - 14 ДТП;

- 5 ДТП - 25 мая 2019 г;

- 26 ДТП - 25 мая 2020 г;

- 29 ДТП - 25 мая 2021 г;

На 25 мая 2022 года зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которого пострадали подростки.

Среди них были случаи с тяжкими и особо тяжелыми последствиями, в том числе со смертельным исходом.

Во избежание повтора вышеуказанных дорожно-транспортных происшествий 25 мая, призываем всех родителей не оставлять выпускников без присмотра, не давать транспортные средства детям без разрешения и не имеющим права на управления, а также не позволять выпусникам заниматься автохулиганством.

Вместе с этим, напоминаем что, по действующим правилам водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будет лишен права управления автомобилем на один год, а если водитель не имеет права на управление автомобилем он будет оштрафован на 15 000 сомов, также транспортное средство будет водворено на штрафную стоянку. Кроме этого, за совершение автохулиганство будет наложен штраф в размере 15 000 сомов.

В эти дни сотрудники ГУОБДД переходят на усиленное несение службы с установлением дополнительных постов.