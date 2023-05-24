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В Бишкеке сносят кафе "Батуми"

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек сносят кафе "Батуми" по улице Тыналиева, общей площадью 1300 кв.м. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Как отмечает мэрия, решением комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки ОсОО "Эстаунд" отказано в продлении договора аренды. Выявлены многочисленные нарушения при строительстве и функционировании данного объекта. Также на деятельность заведения поступали жалобы со стороны жителей района, происходили конфликтные ситуации. Управлению по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек поручено проработать вопрос демонтажа объекта.

"Представителям заведения выдано уведомление о добровольном демонтаже от 17 мая 2023 года, однако требование не было исполнено" -говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429806
Теги:
кафе, Бишкек
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