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В Бишкеке по улице Менделеева строят новую дорогу

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- Назгуль Абдыразакова
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По улице Менделеева начали капитально ремонтировать дорогу. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работы производятся от дома №153 Б до дома №139 Б, общей протяжённостью 360 погонных метров, шириной 6 метров.

Начаты работы по планировке грунта, сегодня ожидается привоз лотков и дорожных бордюров. В скором времени начнётся их установка.

Также по улице Менделеева от улицы Октябрьской до улицы Л. Толстого устанавливаем арычные лотки для полива растений.

В заездах к домам устанавливаем трубы и соединяем с лотками.


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URL: https://www.vb.kg/429807
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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