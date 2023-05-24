Погода
$ 87.55 - 88.20
€ 94.55 - 95.55

В Оше на центральном стадионе начата капитальная реконструкция

324  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов посетил центральный стадион имени Ахматбека Суюнбаева, где ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

Согласно информации управления капитального строительства мэрии города Ош на стадионе полностью обновят все 12500 имеющихся посадочных мест для зрителей. В настоящее время уже начаты строительно-монтажные работы.

Кроме того, будет проведена работа по полному обновлению фасада стадиона, а также согласно требованиям АФК будет проведен капитальный ремонт раздевалок и душевых комнат для футболистов.

Бакытбек Жетигенов в ходе ознакомления с объектом подчеркнул, что стадион должен стать образцовым спортивным объектом не только для города Ош, но и для всего юга в целом. Согласно планам все мероприятия будут завершены ко Дню независимости Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429808
Теги:
благоустройство, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  