В Оше на центральном стадионе начата капитальная реконструкция

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов посетил центральный стадион имени Ахматбека Суюнбаева, где ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

Согласно информации управления капитального строительства мэрии города Ош на стадионе полностью обновят все 12500 имеющихся посадочных мест для зрителей. В настоящее время уже начаты строительно-монтажные работы.

Кроме того, будет проведена работа по полному обновлению фасада стадиона, а также согласно требованиям АФК будет проведен капитальный ремонт раздевалок и душевых комнат для футболистов.

Бакытбек Жетигенов в ходе ознакомления с объектом подчеркнул, что стадион должен стать образцовым спортивным объектом не только для города Ош, но и для всего юга в целом. Согласно планам все мероприятия будут завершены ко Дню независимости Кыргызской Республики.