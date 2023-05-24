Солнце, воздух и вода. Что поможет Кыргызстану преодолеть энергокризис?

Зима давно позади, но энергетический кризис в Кыргызстане продолжается. Причин несколько – устаревшая инфраструктура, растущее потребление, затянувшийся маловодный период. Ежегодно стране не хватает до трех миллиардов киловатт-часов, и особенно этот дефицит проявляется в холода.

Государство по возможности борется с кризисом. Часть мер, как строительство ГЭС, имеет стратегический характер. А часть делается просто для того, чтобы в домах людей был свет, и не было нужды прибегать к таким непопулярным мерам, как веерные отключения.

Недавно произошло знаковое для Кыргызстана событие – впервые в истории начались поставки электричества из России. Оказалось, что закупать его там выгоднее, чем в соседних странах. И это далеко не единственный пример сотрудничества КР и РФ в энергетике.

По доступным ценам

В 2022-м потребление электричества в КР составило 16,2 миллиарда киловатт-часов, в этом году – 16,8 миллиарда, а в 2024-м, по прогнозам, возрастет до 17,6 миллиарда. Износ инфраструктуры уже достиг 80%, а долг энергоотрасли – 137 миллиардов сомов.

Несмотря на все проблемы, в 2022-м в нашей стране зафиксирован рекордный рост промышленности – 11,4%, а экономика увеличилась на 7%. Для одних экспертов это стало полной неожиданностью, а для других – закономерностью (учитывая тесное сотрудничество КР с партнерами по ЕАЭС). Но все они сходятся во мнении, что без развитой энергетики поддерживать такие темпы роста нам не удастся. Благо, на помощь приходит наш стратегический союзник.

С апреля 2023-го по март 2024-го российская компания "Интер РАО" поставит в Кыргызстан 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии. При необходимости она готова обеспечить нашу энергетическую безопасность и покрыть дефицит полностью. Электричество мы будем получать по самым доступным ценам (как и газ, который РФ нам продает очень дешево). Срок поставок охватывает предстоящий отопительный сезон и, значит, веерных отключений удастся избежать. Одной проблемой меньше.

Во всех направлениях

Основную часть электричества у нас производят гидроэлектростанции. При этом возможности водных ресурсов используются лишь на 10-12%. В стране есть несколько крупных и сотни мелких рек, где можно построить новые ГЭС разного размера и мощности.

На 2024 год в КР запланировано возведение 12 малых ГЭС общей мощностью 53,5 мегаватт-часа. А вот с крупными станциями проблема – денег на них не хватает. Тем не менее, государство в прошлом году начало грандиозный проект строительства "Камбар-Атинской ГЭС-1". Первый гидроагрегат этой станции планируют сдать в эксплуатацию в 2028-м. Она станет самой мощной ГЭС в республике и позволит нам с лихвой покрыть дефицит электричества. Строится "Камбар-Ата-1" при проектной поддержке России.

Кроме того, РФ начала возводить на Иссык-Куле солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт и планирует запуск проекта по ветрогенерации. В общем, помогает КР реализовать гигантский потенциал во всех направлениях "зеленой" энергетики.

В поисках баланса

В вопросах гидроэнергетики Кыргызстан тесно связан с Казахстаном и Узбекистаном, и у нас есть перед ними определенные обязательства. Например, в 2021-м соседи поставили нам электричество до начала вегетационного периода. А когда им потребовалась вода для полива, наша страна начала активную выработку энергии на Токтогульской ГЭС и, соответственно, сбросила воду с водохранилища. Все было по-честному, однако в обществе поползли слухи, что чиновники якобы продают воду.

Экономист Кубат Рахимов отмечает, что на фоне стремительно прибавляющегося населения странам ЦА в будущем придется учитывать рост энергопотребления и значимости водных ресурсов. "Отвязать" водный вопрос от энергетического смогут только атомные станции. "Например, Кыргызстану нужна электроэнергия, а Узбекистану – и вода, и электроэнергия. В условиях, когда необходимо сливать воду зимой, чтобы выработать электричество, и накапливать ее летом, водноэнергетический баланс сохранять будет очень сложно, – говорит он. – Эта проблематика усиливает тенденцию реализации атомных проектов в ЦА. Узбекистан уже строит свою станцию с "Росатомом". Аналогичные планы у Казахстана и Кыргызстана".

Речь о строительстве АЭС малой мощности в нашей стране зашла в 2022-м, а уже в начале 2023-го между "Росатомом" и КР подписан соответствующий меморандум. "Росатом" готов помочь нам в развитии необходимой ядерной инфраструктуры и обучении специалистов для работы на станции.

Конечно, одна малая АЭС всех проблем не решит. Но она вполне может дать начало широкому использованию атомной энергетики в Кыргызстане. Учитывая опыт и авторитет России в этой сфере, в успехе и безопасности ее проектов в нашей стране сомневаться не приходится.