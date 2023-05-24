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В Бишкеке пройдет III Международный детский фольклорный фестиваль "Наристе"

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С 30 мая по 8 июня в столице состоится III Международный детский фольклорный фестиваль "Наристе". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"31 мая в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится торжественное открытие фестиваля.

В масштабном мероприятии примут участие представители из Республики Индия, Республики Казахстан, Монголии, Санкт-Петербурга, Республики Тыва, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия). Также победители I открытых Бишкекских Дельфийских Игр из 7 областей Кыргызстана.

Традиционно закрытие фестиваля пройдёт в Чолпон-Ате, Иссык-Кульской области.

Основная задача фестиваля – сохранение и развитие традиционной народной культуры Кыргызстана, а также знакомство с народным творчеством других стран. Целями фестиваля является формирование у подрастающего поколения бережного отношения к фольклорному наследию страны и уважения к разнообразию национальных культур народов мира.

В рамках фестиваля состоятся выступления фольклорных танцевальных и инструментальных ансамблей нашей республики и гостей столицы, творческие встречи в школах, концерты, мастер-классы, научно-практическая конференция, выставки народного прикладного искусства, презентации инновационных проектов в сфере культуры и прикладного творчества, экскурсия по историко-культурным объектам города, выезд на Иссык-Куль.

Справка: В 2017 году в столице состоялся Первый Бишкекский Форум культур, в котором приняли участие представители 20 стран пяти континентов, входящие в состав крупных международных организаций. Это CIOFF – Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международный Дельфийский комитет, Ассоциация Марокканских фестивалей.

В 2018 году в честь 140-летия Бишкека проведён Первый международный детский фольклорный фестиваль "Наристе"".


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URL: https://www.vb.kg/429810
Теги:
фестиваль, Бишкек
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