В Бишкеке среди водителей автобусов провели разъяснительную работу

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие совместно с УПСМ НСК ГУОБДД г. Бишкек провело собрание для водителей. Об этом сообщает пресс-службы мэрии столицы.

"Цель встречи – предотвращение и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов.

Сотрудники НСК УПСМ по ГУОБДД г. Бишкек предупредили, что снисхождения для водителей, попавших в ДТП и проезжающих на запрещающий красный свет светофора, не будет.

Кроме того, руководством управления проведена разъяснительная работа для водителей автобусов".