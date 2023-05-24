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ГКНБ задержаны Алтуха и другие активные члены ОПГ Камчы Кольбаева

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ГКНБ КР пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки криминального лидера Камчы Асанбека, которые на протяжении долгих лет занимались незаконным завладением у предпринимателей и граждан КР товаров народного потребления, экспортированной из КНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"23 мая 2023 года на территории Бишкека и Чуйской области задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР активные члены ОПГ Камчы Асанбека – А.И. известного по прозвищу "Алтуха", А.К., А.Ш. по прозвищу "Протез" и К.Т. по прозвищу "Кеня".

Установлено, что вышеуказанные лица путем обмана незаконно завладели у частной транспортно-логистической компании ТНП на общую сумму примерно 385 тыс. долларов США.

В настоящее время, ГСУ ГКНБ КР в рамках данного уголовного дела проводятся соответствующие следственные мероприятия, а также устанавливается причастность вышеуказанных лиц к другим аналогичным противоправным фактам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов. Следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/429813
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев
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